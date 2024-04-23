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حريق هائل بمكب نفايات يحول الليل إلى نهار في الهند

23 أبريل 2024
حريق هائل بمكب نفايات يحول الليل إلى نهار في الهند

وطنا اليوم:اندلع حريق هائل في موقع مكب نفايات “غازيبور” في دلهي بالهند مساء الأحد، بحسب ما ذكرته صحيفة “تايمز في إنديا”.
الحريق هائل لدرجة حول ليل دلهي إل نهار، إذ أكدت إدارة إطفاء دلهي وجود سيارات الإطفاء في الموقع لإخماد الحريق.
ووفقًا لخدمة إطفاء دلهي، وردت تقارير عن الحريق في تمام الساعة 6.01 مساءً، وهرعت 8 فرق خدمات إطفاء إلى موقع الحادث.
وصرح مسؤول في إدارة الدعم الميداني بأن الحريق نشب في أرض المبنى الذي يجري إنشاؤه، حيث تم العثور على حاوية حديدية وخشب ومواد كيميائية.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن سبب الحريق يعود إلى إنتاج غاز الميثان من القمامة، حيث اصطدم الغاز بالهواء مما أدى إلى اشتعاله.
وأشار المسؤولون إلى ضرورة الحذر بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتوقعات بزيادة حالات الحرائق في الأيام القادمة.


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