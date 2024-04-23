الفقيه يدعو المتنزهين للمحافظة على البيئة ونظافة غابة برقش

وطنا اليوم:دعا رئيس بلدية برقش خالد الفقيه، المتنزهين وزوار المناطق السياحية في المنطقة، إلى المحافظة على النظافة خاصة في غابات برقش وعدم إشعال الحرائق بين الأشجار.

وقال الفقيه اليوم الثلاثاء، إن كوادر قسم البيئة في البلدية رفعت ما بين 4 -5 أطنان من النفايات من غابة برقش يومي الجمعة والسبت، حيث شهدت المنطقة تواجد عدد كبير من المتنزهين.

وأضاف أن كوادر البلدية تواجه بعض الصعوبات خلال الفترة الحالية بسبب عدم تعاون المتنزهين، حيث يقومون برمي النفايات بين الأشجار وإشعال الحرائق، وإن الكوادر تحتاج لوقت وجهد كبير لتنظيف المنطقة من النفايات.

وبين أنه تتواجد مناطق سياحية كثيرة وكبيرة ضمن حدود البلدية، ما يشكل صعوبة لدى كوادرها وخصوصا أن عددها قليل، كما تشكل وعورة المنطقة عائقا آخر في عملية التنظيف.

وذكر أن بلدية برقش تعمل باستمرار على المحافظة على البيئة بمختلف الطرق بالتعاون مع المتنزهين، حيث يوجد 25 حاوية معدنية كبيرة في المناطق السياحية وفي الغابة، و200 سلة نفايات معلقة على الأشجار، بالإضافة لأكياس نفايات، داعيا المتنزهين لوضع النفايات بمكانها الخاص وعدم إبقائها بين الأشجار.

وأوضح الفقيه، أن البلدية قامت بتركيب لوحات إرشادية تحث على النظافة، كما تقوم بالتعاون مع وزارة الزراعة بتقنيب الأشجار، ووضع عواكس تحذيرية للسيارات لرؤية جوانب الطرق ليلا، ووضع شريط دهان أصفر فسفوري على جوانب الطريق بواسطة وزارة الأشغال العامة والإسكان.