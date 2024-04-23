الشؤون الفلسطينية تصدر كتابها السنوي للعام 2023

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الشؤون الفلسطينية كتابها السنوي لعام 2023 وقام بأعداد الكتاب في كافة مراحله وتصميم صفحاته قسم التطوير المؤسسي في مديرية الاونروا والمنظمات الدولية.

ويتضمن الكتاب الذي يقع في 94 صفحة كلمة العدد للمهندس رفيق خرفان مدير عام الدائرة أكد فيها ان الدائرة تسير بخطى ثابتة في مسيرة الإصلاح والتطوير الإداري لرفع كفاءتها وتحقيق النزاهة والشفافية ترجمة لرؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في انجاز عملية التحديث والتغيير في القطاع العام كما اكد خرفان على أهمية الإنجاز في العمل والقدرة على تحقيق الرضى لمتلقي الخدمة، كما تضمن الكتاب نبذة تاريخية عن الدائرة وأبرز إنجازاتها، بالإضافة الى أحدث الاحصائيات للمخيمات والتعداد السكاني فيها، كما تضمن الكتاب السنوي ملخصا حول أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها على مدار العام لكافة الأقسام والمديريات في الدائرة.