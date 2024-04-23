كيف تنتخب يوم الإقتراع ،،،،

بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،،

مع صدور قانون جديد للانتخاب ما زال الغالبية العظمى من المواطنين لا يدركون كيفية إختيار المرشحين يوم الإقتراع الرسمي….

أولا : سيكون هناك ورقتي اقتراع لدى لجنة الإقتراع تسلم للناخب .

ثانيا : ستكون أحد أوراق الإقتراع لاختيار مرشحي القائمة الوطنية الحزبية ، وتتم عملية الاختيار من خلال التأشير من قبل الناخب على رمز وشعار الحزب الذي يرغب الناخب أو المقترع بالتصويت له ، ولن يكون في هذه الورقة أي أسماء أو صور للمرشحين، ولذلك سوف يكون اقتراع الناخب للحزب فقط ، وبعد فرز الأصوات وصدور النتائج وفق الآلية التي تضمنها ونص عليها قانون الانتخاب يتم توزيع المقاعد وعددها 41 مقعدا على الأحزاب الفائزة ، والتي اجتازت العتبة والتي يجب على الأقل أن تكون ثلاثة أحزاب ، وحصول كل منها على ما يزيد على 2.5% من مجموع أصوات الناخبين على مستوى المملكه أي الدائرة الوطنية ككل وفق المعادلة الواردة في القانون، ويتم توزيع المقاعد على المرشحين الفائزين حسب كشف ترتيب المرشحين المعتمدين من كل حزب، والموجود لدى الهيئة المستقلة للانتخاب ، حيث أن كل قائمة حزبية وطنية يجب أن تتضمن شاب أو شابة بعمر أقل من 35 عاما ، وأكثر من 25 عاما ضمن أول خمس مرشحين ، في حين يجب أن تتضمن كذلك نفس القائمة الوطنية امرأة مرشحة ضمن أول ثلاث مرشحين ، وكذلك ضمن الثلاثة مرشحين التالين من ترتيب المرشحين ، أي يجب أن يكون هناك مرشحات عدد اثنين من النساء ضمن أول 6 مرشحين .

ثالثاً : يجب ألا يقل عدد المرشحين في كل قائمة عن تسعة مرشحين ، على أن يكونوا من تسعة دوائر انتخابية ، ولا يزيد عن 41 مرشح على أن يكون من ضمنهما مرشحين إثنين من المسيحيين وواحد من الشركس والشيشان على الأقل.

خامساً : بالنسبة للقائمة المحلية يجب ألا يقل عدد المرشحين عن مرشحين إثنين ولا يزيد عن عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية ، ويجب أن يحدد المرشحين من المسيحيين أو الشركس والشيشان أو المرأة المرشحة نوع الترشيح على إما على مسار مقاعد الكوتا ، أم على مسار مقاعد التنافس ، حيث تم تخصيص 18 مقعد للكوتا النسائية وهي عدد الدوائر الانتخابية ، بمعدل مقعد واحد لكوتا المرأة في كل دائرة انتخابية وعددها 18 دائرة انتخابية على مستوى المملكة موزعة حسب الآتي ، ثلاثة دوائر انتخابية للعاصمة عمان ، ودائرتين لمحافظة إربد ، وباقي المحافظات كل محافظة دائرة واحدة، وثلاث دوائر للبوادي ، و

كل بادية من الشمال والوسط والجنوب دائرة انتخابية واحدة.

سادساً : في ورقة اقتراع القائمة المحلية سوف يقوم الناخب بالتأشير على المرشح الذي يرغب بالتصويت له ، وله الخيار في التصويت لمرشح واحد أو أكثر بما لا يزيد عن عدد مقاعد دائرته الانتخابية ، حيث ستتضمن ورقة الاقتراع المحلية إسم المرشح وصورته، وقد يكون المرشحين إما جميعهم حزبيين ، أو مستقلين، أو خليط بين المستقلين والحزبيين .

سابعاً : يكون الفائز من المرشحين في كل قائمة محلية الحاصل على أعلى الأصوات في القائمة التي اجتازت العتبة المحددة في القانون وهي 7% من مجموع أصوات الدائرة الانتخابية ، وهنا كذلك يجب أن تجتاز العتبة ثلاثة كتل محلية على الأقل ، وتحصل كل قائمة على عدد من المقاعد حسب نسبة حجم الأصوات التي حصلت عليها وفق المعادلة الواردة المنصوص عليها في القانون.

هذا ملخص موجز لآلية الإقتراع وفرز النتائج ، وتوزيع المقاعد على الناجحين في القائمتين الوطنية والمحلية ، وللحديث بقية.