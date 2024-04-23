تحدث مرة كل قرن .. وسائل إعلام رسمية صينية تحذر من كارثة طبيعية

وطنا اليوم:أصدرت السلطات الصينية، الثلاثاء، أعلى مستوى إنذار في مناطق بجنوب البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل في مقاطعة قوانغدونغ، التي تعتبر الأكبر من حيث التعداد السكاني.

وبات مستوى الإنذار الأحمر نافذا اعتبارا من الساعة 11 بالتوقيت المحلي (3 بتوقيت غرينيتش) الثلاثاء في شينزن، وفق ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 17.7 مليون نسمة، والواقعة مقابل هونغ كونغ.

وحذرت السلطات من خطر “مرتفع للغاية” من حصول فيضانات خلال فترة من تساقط الأمطار الغزيرة يتوقع أن تستمر لما بين “ساعتين وثلاث ساعات”.

والأمطار الغزيرة ليست أمرا غير معتاد في جنوب الصين خصوصا في الصيف، إلا أنها نادرا ما تحصل خلال فصل الربيع، وذلك بحسب الوكالة الفرنسية للأنباء.

وتشهد قوانغدونغ أمطاراً غزيرة منذ الخميس. وهذه المقاطعة هي الأكبر من حيث عدد السكان في الصين مع 127 مليون نسمة، وتحظى بأهمية محورية في قطاع الصناعة، إذ تضم عشرات الآلاف من المصانع، وغالبية إنتاجها مخصص للتصدير.

وتسبّب هطول الأمطار في ارتفاع منسوب الأنهر وأثار مخاوف من فيضانات “لا يحدث مثلها سوى مرة واحدة في قرن من الزمن”، وفق السلطات.