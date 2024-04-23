الشوبكي : اسعار البنزين ستصل لاعلى مستوى منذ اكتوبر

وطنا اليوم:‎رجح خبير الطاقة عامر الشوبكي، رفع أسعار البنزين 90 والبنزين 95 والديزل في تسعيرة شهر “أيار” المقبل، متأثرة بارتفاع أسعار النفط عالميا.

‎وقال الشوبكي، أن المتوقع أن يرتفع سعر الديزل قرش واحد للتر، بينما يرتفع سعر لتر البنزين بنوعيه 90 و95 “قرشين” للتر بحيث سيصل سعر تنكة البنزين 90 إلى 19.20 دينار وهو أعلى سعر منذ سبع اشهر وبداية أكتوبر الماضي

.

‎واوضح الشوبكي إن أسعار النفط العالمية في الأشهر الأربعة الأولى

‎من العام الحالي شهدت ارتفاعا كبيرا بلغ 20 بالمئة، متأثرا بالتوترات الإقليمية والتهديدات بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران والحرب على غزة، وما يجري من أحداث في البحر الأحمر.

‎وأضاف، أن متوسط سعر برميل النفط ارتفع 7 بالمئة فقط منذ بداية شهر نيسان الحالي، ما يدفع باتجاه رفع أسعار المشتقات النفطية محليا.

‎وأكد الشوبكي أن أسعار النفط والمشتقات النفطية ستبقى مرتبطة بالتوترات الإقليمية خلال الأشهر القادمة، خاصة مع التهديات المتواصلة باجتياح رفح جنوبي قطاع غزة وما ستتبعه من تطورات.