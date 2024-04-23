الاحتفال بمرور 20 عاما على تاسيس منتدى التعاون الصيني العربي: نحو علاقات استراتيجية عميقة في عام 2024

د.حسن عبدالله الدعجة

أستاذ الدراسات الاستراتيجية، جامعة الحسين بن طلال – الأردن

مستشار معهد الحزام والطريق بجامعة بكين

عضو المجلس العلمي لعلماء الدراسات الصينية

في عام 2004، شهد العالم إطلاق منتدى التعاون الصيني العربي، وهو منصة تهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي والسياسي بين الصين والدول العربية. ومع مرور عشرين عامًا على تأسيسه، ويأتي عام 2024 ليكون شاهدًا على تطورات هذه العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين.

وان التطورات السياسية والاقتصادية منذ تأسيسه ، شهد العالم تحولات هامة في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية، ففي السنوات الأخيرة، شهدت الصين نموًا اقتصاديًا هائلًا وتعزيزًا لدورها على الساحة الدولية، بينما برزت الدول العربية بوصفها مركزًا هامًا للاستثمار والتجارة، و تعكس العلاقات العربية الصينية هذه التطورات المتسارعة، حيث يشهد العام 2024 استمرار تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الطرفين ، اضافة الى:

اولا: التبادل الأكاديمي بين الصين والدول العربية: نافذة للتفاهم والتعاون

التعاون الثقافي والتربوي: تعتبر الثقافة والتعليم أحد أهم مجالات التعاون بين الصين والعالم العربي. يستمر الطلاب العرب في السعي إلى الدراسة في الجامعات الصينية، مما يسهم في تعزيز فهم متبادل بين الثقافتين وتعميق العلاقات الشخصية والأكاديمية. بالإضافة إلى ذلك، تشهد العلاقات الثقافية بين الطرفين تبادلًا متزايدًا للمعارف والفنون والتقاليد، مما يعزز التواصل الثقافي والتفاهم بين الشعوب.

وتشهد العلاقات الأكاديمية بين الصين والدول العربية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث تعتبر هذه العلاقات جزءًا مهمًا من التبادل الثقافي والتعاون الشامل بين الطرفين، وتمثل وجود الطلاب الصينيين في الجامعات العربية، وكذلك وجود الطلاب العرب في الجامعات الصينية، نقطة محورية في هذا التبادل الثقافي والأكاديمي.

الطلاب الصينيين في الدول العربية: منذ سنوات، شهدت الدول العربية ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الطلاب الصينيين الذين يدرسون في مؤسساتها التعليمية، سواء كانت جامعات أو مدارس. ويأتي هؤلاء الطلاب بهدف تحقيق تعليم عالي الجودة في مجالات متنوعة مثل الطب، الهندسة، العلوم الاجتماعية، والتكنولوجيا. يسهم وجودهم في إثراء التنوع الثقافي واللغوي في المجتمعات العربية، كما يساهمون في تعزيز الروابط الثقافية والأكاديمية بين البلدين.

الطلاب العرب في الصين: بالمقابل، يشهد الصين استقبالًا متزايدًا للطلاب العرب الذين يختارون الدراسة في جامعاتها المرموقة، ويختار الطلاب العرب مجموعة متنوعة من التخصصات في الصين، بما في ذلك الهندسة، والطب، والاقتصاد، واللغة الصينية، ويوفر النظام التعليمي الصيني فرصًا متنوعة للتعلم والتطور الشخصي، بالإضافة إلى فرص التواصل مع زملاء من جميع أنحاء العالم. ويعزز هذا التبادل الأكاديمي العلاقات من عدة نواحي:

تعزيز التفاهم الثقافي: يساهم التبادل الأكاديمي في تعزيز التفاهم والتسامح بين الثقافات المختلفة، مما يسهم في بناء جسور الحوار والتعاون بين الشعوب.

تعزيز العلاقات الثنائية: يعزز التبادل الأكاديمي العلاقات الثنائية بين الصين والدول العربية، ويعمق التفاهم المتبادل والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

تعزيز التنمية الشخصية: يوفر التبادل الأكاديمي فرصًا للطلاب لتطوير مهاراتهم الشخصية والمهنية، وتوسيع آفاقهم الأكاديمية والثقافية.

تعزيز التعليم العالي: يسهم التبادل الأكاديمي في تحسين جودة التعليم العالي في كلا الجانبين، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة.

و يمثل التبادل الأكاديمي بين الصين والدول العربية فرصة حقيقية لتعزيز التفاهم الثقافي والتعاون الأكاديمي، وتعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين. يجب على البلدين الاستمرار في دعم هذا التبادل وتعزيزه من أجل تحقيق المزيد من الفوائد المتبادلة وتعزيز التعاون الشامل بينهما.

ثانيا: مبادرة الحزام والطريق:

ومن نتائج التعاون المشترك عبر المنتدى الصيني العربي تم جميع الدول العربية وقعت مذكرة تفاهم وتعاون بمبادرة الحزام والطريق

توقيع جميع الدول العربية مذكرة تفاهم وتعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية. تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتعزيز الروابط الاقتصادية بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصين، وتعتبر فرصة لتحقيق الفوائد المتبادلة للجانبين.

وتعمل مذكرة التعاون بمشروع الحزام والطريق على:

تعزيز التجارة: توقيع مذكرة تفاهم وتعاون يعزز فرص التجارة بين الصين والدول العربية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل جديدة في المنطقة.

تعزيز الاستثمار: يشجع التعاون على زيادة الاستثمارات بين الطرفين في مجالات متنوعة مثل البنية التحتية، والطاقة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

تحقيق التنمية المستدامة: يمكن أن تسهم المبادرة في تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية وتعزيز القدرات الإنتاجية.

تعزيز التبادل الثقافي: يفتح التعاون الاقتصادي الأبواب أمام تبادل الخبرات والمعرفة بين الصين والدول العربية، مما يساهم في تعميق الفهم المتبادل وتعزيز العلاقات الثقافية.

تعزيز الشراكة الإستراتيجية: يعزز التعاون بين الصين والدول العربية الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، ويعزز الثقة المتبادلة والتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

التوافق السياسي: بين الدول العربية والصين خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية.

التنسيق الاقتصادي: تتطلب عملية التنسيق الاقتصادي بين الدول العربية والصين جهودًا إضافية لضمان تحقيق الفوائد المتبادلة للجانبين.

الاستثمار في البنية التحتية: تحتاج بعض الدول العربية إلى استثمارات إضافية في البنية التحتية لتحقيق الفوائد الكاملة من مذكرة التعاون مع الصين.

ويمثل توقيع مذكرة تفاهم وتعاون بين جميع الدول العربية مع الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين، وتحقيق الفوائد المتبادلة للجانبين وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما.

ثالثا: التحديات والفرص المستقبلية:

على الرغم من التطورات الإيجابية في العلاقات العربية الصينية، إلا أن هناك تحديات تبقى تحتاج إلى مواجهتها بشكل جاد، ومن بين هذه التحديات، يمكن ذكر التحديات السياسية في بعض المناطق العربية والتحولات الاقتصادية في العالم، بالإضافة إلى ذلك، يجب على الطرفين التصدي لقضايا البيئة وتغير المناخ وضمان التنمية المستدامة.

مع ذلك، فإن العلاقات العربية الصينية توفر أيضًا فرصًا هائلة للتعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك التجارة والاستثمار والبنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا. يمكن لكل من الصين والدول العربية أن تستفيد من تبادل الخبرات والموارد لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق مصالح شعوبهم.

ختاما: باعتبار عام 2024 الذكرى العشرين لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي، فإننا نرى فرصًا كبيرة لتعزيز وتطوير العلاقات بين الصين والدول العربية في المستقبل، من خلال التعاون البناء بشكل يوثق لمواجهة التحديات المشتركة واستغلال الفرص المتاحة لتحقيق التنمية والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.