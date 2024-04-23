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وفد طلابي من “حقوق” عمان الاهلية يزور اللجنة القانونية النيابية

23 أبريل 2024
وفد طلابي من “حقوق” عمان الاهلية يزور اللجنة القانونية النيابية

وطنا اليوم:قام وفد طلابي من نادي سيادة القانون بكلية الحقوق في جامعة عمان الاهلية يوم أمس بزيارة الى اللجنة القانونية النيابية حيث التقى برئيس اللجنة الدكتور غازي الذنيبات بحضور النائبين سليمان القلاب ومحمد الهلالات.
وقد استعرض د. الذنبيات مراحل تشريع القوانين في مجلس النواب و مراحل عملية التشريع التي تبدأ إما بإحالة مشروع القانون من الحكومة إلى مجلس النواب، أو أن يقدم مجلس النواب اقتراحا بقانون ويحال للحكومة لوضعه في صيغة (مشروع قانون) ومن ثم إحالته للبرلمان.
وتابع د. الذنيبات : عند احالة مشروع القانون للجنة المختصة تتم دراسته بعناية ومن ثم يحال لقبة البرلمان لمناقشته من اعضاء المجلس .
وعرض الذنبيات للمهام المنوطة بعمل اللجنة وهي دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخابات العامة والتشريعات المدنية والجزائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين التنفيذ والجنسية والعفو العام .
وحول تشجيع الشباب والأحزاب والمشاركة في الحياة السياسية والحزبية، أكد على انه تم إقرار قانوني الانتخاب والاحزاب وتخصيص مقاعد للشباب والمرأة.
من جانبهم قدم الطلبة أعضاء الوفد عددا من الاستفسارات والتساؤلات أجاب عليها الذنبيات والنواب الحضور.


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