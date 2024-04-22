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تخفيضات بأسعار أكثر من 350 سلعة في الاستهلاكية المدنية

منذ 35 ثانية
تخفيضات بأسعار أكثر من 350 سلعة في الاستهلاكية المدنية

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، الاثنين، عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 350 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء وحتى مساء يوم السبت الرابع من أيار المقبل، بنسب تتراوح بين7 – 50 بالمئة.
من جهته قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية، سلمان القضاة، إن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة وعددها 69 ومنتشرة بمحافظات وألوية المملكة كافة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعياً الراغبين
بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع الفيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.
وأوضح القضاة، أن التخفيضات تأتي استمرارا لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
وأكد أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية كأساس لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.


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