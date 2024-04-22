الأردن يرسل 51 شاحنة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

وطنا اليوم:سيرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، فجر اليوم الاثنين، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وتضم القافلة 51 شاحنة، تحمل على متنها مواد غذائية واغاثية، وضمن احتياجات السكان في غزة ليصار إلى توزيعها من خلال الجهات المعنية في القطاع.

ويأتي إرسال القافلة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية لإيصال المساعدات للسكان الذين يعانون ظروف معيشية صعبة، لدعم ومساندة صمود الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من حجم تداعيات الحرب الاسرائيلية على الأهل والأشقاء في قطاع غزة.

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.