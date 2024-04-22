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ارتفاع حصيلة شهداء غزة والاحتلال يرتكب 6 مجازر في 24 ساعة

منذ دقيقتين
ارتفاع حصيلة شهداء غزة والاحتلال يرتكب 6 مجازر في 24 ساعة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، استشهد خلالها 54 مواطنا وأصيب 104 آخرون.
وبذلك يرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر إلى 34 ألفا و151 شهيدا، و77 ألفا و84 مصابا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق الوزارة.
الى ذلك قالت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية إن الجيش يستعد لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية للقطاع استعدادا لبدء اجتياحه رفح.


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