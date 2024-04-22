بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

إنجاز جديد لطلبة عمان الأهلية .. حمّاد يحصد ذهبية الدوري العالمي للكراتيه

منذ دقيقتين
إنجاز جديد لطلبة عمان الأهلية .. حمّاد يحصد ذهبية الدوري العالمي للكراتيه

وطنا اليوم:تمكن لاعب المنتخب الوطني ولاعب منتخب جامعة عمان الأهلية للكراتيه، الطالب عبدالله حمّاد من كلية العلوم التربوية، من حصد الميدالية الذهبية لفئة وزن تحت 60 كغم خلال مشاركته في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العالمي للكراتيه والتي تستضيفها مدينة القاهرة في جمهمورية مصر العربية.
حيث تربع حماد في صدارة مجموعته بالدور الأول من خلال تحقيقه الفوز في 3 نزالات، ثم تجاوز اللاعب اليوناني المصنف الأول عالمياً في الدور ربع النهائي بنتيجة 4-3، قبل أن يتجاوز اللاعب الكويتي المصنف الثاني لفئة وزن تحت 60 كغم في الدور نصف النهائي بنتيجة 5-0.
وفي النزال النهائي تمكن بطل جامعة عمان الأهلية للكراتيه عبدالله حماد من حصد ذهبية وزن تحت 60 كغم في بطولة الدوري العالمي، وذلك بعد فوزه على لاعب اليابان بنتيجة 9-6 في نزال شهد الكثير من الندية والإثارة.
وتتقدم أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس الجامعة عطوفة الأستاذ الدكتور ساري حمدان بالتهنئة للطالب عبدالله حماد على هذا الانجاز للرياضة الأردنية، متمنين له حصد المزيد من الإنجازات على الصعيد العربي والآسيوي والدولي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:42

JPMC Commits to Equip KHCC’s Aqaba Branch with Advanced Medical Technology

10:40

مأدبا تتزين بأطول علم بالمملكة احتفالاً بزيارة الملك

10:12

وفيات الإثنين 22-4-2024

10:07

جزيرة في المالديف للإسرائيليين : لا نريد أموالكم الملطخة بالدماء

09:52

بلدية الزرقاء تنشر أسماء مواطنين ترتبت عليهم مبالغ مالية

09:44

احتياطي العملات الأجنبية في الأردن يصل إلى 18.599 مليار دولار بنمو 3%

09:35

مجموعة بنك الإسكان تحقق أرباحاً صافية بمبلغ 38.4 مليون دينار في الربع الأول من عام 2024

09:32

قانون حماية البيانات الشخصية في الأردن: تأثيره على الثقة الرقمية والفرص التسويقية

09:28

القطاع السياحي بالأردن.. محرك رئيسي للاقتصاد تتعثر تروسه بسبب الحرب على غزة

09:22

أمير الكويت يبدأ زيارة دولة للأردن الثلاثاء

09:17

كتائب حزب الله العراقية تعلن استئناف الهجمات على القوات الأميركية

09:14

طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /78 تباشر أعمالها

وفيات
وفيات الإثنين 22-4-2024وفيات الأحد 21/4/2024وفيات الجمعة 19-4-2024وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة الله