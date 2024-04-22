إنجاز جديد لطلبة عمان الأهلية .. حمّاد يحصد ذهبية الدوري العالمي للكراتيه

وطنا اليوم:تمكن لاعب المنتخب الوطني ولاعب منتخب جامعة عمان الأهلية للكراتيه، الطالب عبدالله حمّاد من كلية العلوم التربوية، من حصد الميدالية الذهبية لفئة وزن تحت 60 كغم خلال مشاركته في الجولة الثالثة من بطولة الدوري العالمي للكراتيه والتي تستضيفها مدينة القاهرة في جمهمورية مصر العربية.

حيث تربع حماد في صدارة مجموعته بالدور الأول من خلال تحقيقه الفوز في 3 نزالات، ثم تجاوز اللاعب اليوناني المصنف الأول عالمياً في الدور ربع النهائي بنتيجة 4-3، قبل أن يتجاوز اللاعب الكويتي المصنف الثاني لفئة وزن تحت 60 كغم في الدور نصف النهائي بنتيجة 5-0.

وفي النزال النهائي تمكن بطل جامعة عمان الأهلية للكراتيه عبدالله حماد من حصد ذهبية وزن تحت 60 كغم في بطولة الدوري العالمي، وذلك بعد فوزه على لاعب اليابان بنتيجة 9-6 في نزال شهد الكثير من الندية والإثارة.

وتتقدم أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس الجامعة عطوفة الأستاذ الدكتور ساري حمدان بالتهنئة للطالب عبدالله حماد على هذا الانجاز للرياضة الأردنية، متمنين له حصد المزيد من الإنجازات على الصعيد العربي والآسيوي والدولي.