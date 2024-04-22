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مأدبا تتزين بأطول علم بالمملكة احتفالاً بزيارة الملك

منذ 45 ثانية
مأدبا تتزين بأطول علم بالمملكة احتفالاً بزيارة الملك

وطنا اليوم:من المقرر ان يزور الملك عبدالله الثاني الإثنين، محافظة مأدبا، ضمن جولات جلالته إلى محافظات المملكة، وسيلتقي خلال الزيارة وجهاء وممثلين عن أبناء المحافظة.
وقال رئيس بلدية مأدبا الكبرى، عارف محمود الرواجيح، إن البلدية عملت خلال الفترة الماضية بكوادرها كافة، على الاستعداد والتحضير لاستقبال جلالة الملك وولي عهده الأمين.
وأضاف الرواجيح، في مقطع مصور بثته صفحة البلدية على منصة فيسبوك، أن مأدبا ارتدت حلة جميلة رائعة، حيث أن “مأدبا مدينة السلام والوئام والمحبة، اليوم تزينت للقاء مع جلالة الملك”.
وبين، أنه استعدادًا للزيارة الملكية، تزينت المدينة بعشرات الآلاف من الصورة الترحبية بجلالته، “أهلًا بسيد البلاد. أهلًا بملك الخير. أهلًا بملك السلام والمحبة”.
وأوضح، “أن اللقاء سيكون احتفالًا بالإنجازات المتحققة خلال 25 عامًا (..)، ونؤكد على التفافنا في مأدبا الكبرى حول جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين، ونؤكد التفافنا حول الجيش العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية”.
وأشار إلى تعليق يافطة علم بطول يزيد عن 100 متر في شارع الفيصلية/فلسطين، مؤكدًا أنه أطول علم على مستوى الوطن؛ احتفالًا بالزيارة الملكية.
استعدادات بلدية مادبا الكبرى بهجة وسروراً بقدوم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم في محافظة مادبا


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