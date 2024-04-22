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جزيرة في المالديف للإسرائيليين : لا نريد أموالكم الملطخة بالدماء

منذ 6 ثواني
جزيرة في المالديف للإسرائيليين : لا نريد أموالكم الملطخة بالدماء

وطنا اليوم:”لا نريد أموالكم الملطخة بالدماء” و”ممنوع دخول كل من يحمل جواز سفر إسرائيليا”، من العبارات التي كتبت على لافتة بجزيرة من جزر مالديف، فما القصة؟
ونشر صانع محتوى سياحي فيديو على منصة “تيك توك” كان موجودا بإحدى جزر مالديف، تظهر في الفيديو لافتات وضعت على شواطئ تلك الجزيرة، كتب عليها عبارات تمنع دخول كل من يحمل جواز سفر إسرائيليا إلى أراضيها تضامنا مع أهالي قطاع غزة، الذين يواجهون عدوانا إسرائيليا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال صانع المحتوى إنه حجب رمز الاستجابة السريعة (كيو آر) الموجود على اللافتة لأنه يحتوي على فيديوهات تظهر الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق أهل قطاع غزة وأطفالهم، وهذا لأن خاصية المنصة تمع مثل تلك الفيديوهات.
الفيديو لقي تفاعلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، وتم تداوله وإعادة نشره على نطاق واسع على المستوى العربي والعالمي، ولقي هذا الفعل استحسان النشطاء الذين اعتبروه خطوة إيجابية، متمنين أن تعم باقي الدول من أجل إيصال حقيقة ما يحدث لسكان غزة منذ أكثر من 6 أشهر.
وبينما قارن بعض النشطاء بين موقف الجزيرة المالديفية وموقف بعض الدول التي ما زالت تستقبل السياح الإسرائيليين رغم كل ما يحدث في قطاع غزة من حرب وحصار من طرف المحتل الإسرائيلي، قالت إحدى المتفاعلات “رسالة لمن قال إن المقاطعة تبعد الاستثمار الأجنبي، حتى جزر مالديف لا ترحب بالإسرائيليين وقالوا لهم لا نريد أموالكم الملطخة بالدماء”.
يذكر أن مواطني جمهورية جزر مالديف نظموا في وقت سابق مظاهرات أمام برلمان بلدهم للتعبير عن غضبهم من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقدم عضو البرلمان المالديفي سعود حسين مقترحا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتعديل قانون الهجرة الوطني بهدف منع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد بسبب استمرار الحكومة الإسرائيلية في ممارسة اعتداءاتها اللاإنسانية التي خلفت أكثر من 110 آلاف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا وكارثة إنسانية غير مسبوقة.


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