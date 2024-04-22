وطنا اليوم:أشارت بيانات البنك المركزي الأردني إلى ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في شهر آذار الماضي بنسبة 3%، مقارنة بشهر شباط الذي سبقه.
ووفق بيانات البنك، فإن احتياطي العملات الأجنبية في الأردن زاد 2.5% في شهر آذار، مقارنة بنهاية عام 2023.
وبلغ حجم احتياطي العملات الأجنبية في الأردن لنهاية آذار الماضي إلى 18.599 مليار دولار.
احتياطي العملات الأجنبية في الأردن يصل إلى 18.599 مليار دولار بنمو 3%
وطنا اليوم:أشارت بيانات البنك المركزي الأردني إلى ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في شهر آذار الماضي بنسبة 3%، مقارنة بشهر شباط الذي سبقه.