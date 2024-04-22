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احتياطي العملات الأجنبية في الأردن يصل إلى 18.599 مليار دولار بنمو 3%

منذ 32 ثانية
احتياطي العملات الأجنبية في الأردن يصل إلى 18.599 مليار دولار بنمو 3%

وطنا اليوم:أشارت بيانات البنك المركزي الأردني إلى ارتفاع احتياطي العملات الأجنبية في شهر آذار الماضي بنسبة 3%، مقارنة بشهر شباط الذي سبقه.
ووفق بيانات البنك، فإن احتياطي العملات الأجنبية في الأردن زاد 2.5% في شهر آذار، مقارنة بنهاية عام 2023.
وبلغ حجم احتياطي العملات الأجنبية في الأردن لنهاية آذار الماضي إلى 18.599 مليار دولار.


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