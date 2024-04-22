عملية مركبة أصيب فيها مستوطن ومجندة.. القس.ام تتبنى عملية النبي إلياس قرب قلقيلية

وطنا اليوم_كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، عن مشاهد توثق عملية مركبة نفذها مقاوموها في النبي إلياس قرب قلقيلية المحتلة.

ويظهر مقطع الفيديو الذي بثته القسام؛ مشاهد توثق مرحلة التخطيط والإعداد للعملية وصولا إلى استدراج جنود الاحتلال وانسحاب المقاومين بسلام من الموقع.

واستهدفت القسام في العملية مجموعة من الجنود بإطلاق النار صوب مركبة يستقلونها وكذلك حافلة تقل مستوطنين تم استهدافها بالرصاص، حيث يظهر الفيديو توقف المركبة جراء إطلاق النار صوبها بكثافة من قبل المقاومين.

وبعد دقائق، تمكن المقاومون من استدراج مجموعة من جنود الاحتلال الذين اكتشفوا الكمين وتم تفجيره، حيث أحدث انفجارا ضخما في المنطقة.

وفي 7 أبريل الماضي، أعلن الاحتلال الإسرائيلي إصابة إسرائيليين اثنين في إطلاق نار استهدف حافلة في شارع 55 قرب قرية النبي إلياس شرقي مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، وسط فشل قوات الاحتلال في الوصول لمنفذي العملية.

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي إن جيش الاحتلال في حينه، دفع بتعزيزات إلى مكان إطلاق النار، في حين أكد مصدر أمني إسرائيلي أن منفذ العملية نصب كمينا للسيارات قرب القرية مما أدى لإصابة مستوطنة بجراح خطيرة داخل الحافلة وآخر بجراح خفيفة في سيارة قربها.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإغلاق منطقة معبر “إلياهو” من الجانبين حيث وقعت عملية إطلاق النار بالقرب منه.