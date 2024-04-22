بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

أجواء دافئة وغيوم على ارتفاعات عالية

منذ 3 ساعات
أجواء دافئة وغيوم على ارتفاعات عالية

وطنا اليوم_يكون الطقس اليوم، دافئا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

 

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس غدا، دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

 

أما بعد غد، تسجل بإذن الله درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي 8-9 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا في معظم المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:35

حزب الله يعلن إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة في جنوب لبنان

04:48

نتنياهو يهدد بطرد مسرّبي المعلومات

02:35

هل سيتم حلّ النواب، وتشكيل حكومة جديدة؟

01:32

إطلاق 5 صواريخ على الأقل من العراق باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا

23:30

طائرة مساعدات طبية أردنية إلى مصر تمهيدا لإدخالها غزة طائرة مساعدات طبية أردنية إلى مصر تمهيدا لإدخالها غزة

23:12

مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بج مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بجراحه في قصف من لبنان

22:50

عاجل.. نتنياهو: سأتصدى بكل قوتي لأي عقوبات على الوحدات العسكرية

20:49

بإدارة النائب ميادة شريم .. ندوة حوارية في مجلس قلقيلية حول الاحزاب والمستقبل

20:46

الاولمبي الأردني يخسر امام إندونيسيا ويخرج من آسيا

20:37

الحكومة تعلن بيع 50 قطعة أرض سكنية في عمّان بالتقسيط

20:32

الشرطة الفلسطينية تقبض على متسول من النوع الفاخر

20:12

مندوباً عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي آل الدجاني وآل هنطش

وفيات
وفيات الأحد 21/4/2024وفيات الجمعة 19-4-2024وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة اللهالوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين