أجواء دافئة وغيوم على ارتفاعات عالية

وطنا اليوم_يكون الطقس اليوم، دافئا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس غدا، دافئا في معظم المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

أما بعد غد، تسجل بإذن الله درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بحوالي 8-9 درجات مئوية، ويكون الطقس حارا نسبيا في معظم المناطق، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.