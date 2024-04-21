إصدار أذونات خزينة بقيمة 7.5 مليار دينار خلال 2023

وطنا اليوم:صادقت الهيئة العامة مركز إيداع الأوراق المالية في اجتماعها السنوي، اليوم الأحد، على التقرير السنوي لعام 2023، والقوائم المالية، وتقرير مدقق الحسابات القانوني.

جاء ذلك في اجتماع عقدته الهيئة العامة برئاسة رئيس مجلس إدارة المركز الدكتور أديب حداد، وحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي سارة الطراونة.

وقال حداد، إن المركز تمكن العام الماضي من التعامل مع الصعوبات والتحديات المالية والاقتصادية والجيوسياسية السائدة، بكل جدارة وتصميم لمواصلة جهوده في تنفيذ سياسات استراتيجية وخطط عمل شاملة لتعزيز الاستدامة والإبداع والجودة.

وأضاف أن المركز عمل بعزم وتفان لتلبية احتياجات سوق رأس المال الأردني من خلال خارطة طريق محددة لتنفيذ مشاريع وبرامج مرتبطة بالرؤية الملكية لتحديث المنظومة الاقتصادية.

وأكد أن نجاح هذا التحول الاستراتيجي سيساعد على إيجاد منهجية شاملة لضمان الاستدامة ورفع مستوى الأداء المؤسسي للمركز وتجاوز التحديات والصعوبات المستقبلية.

وأشار حداد إلى أن المركز واصل تعزيز توجهاته الاستراتيجية نحو معايير الحوكمة والأتمتة بنشاطاته لضمان تقديم أفضل الخدمات لجميع أعضاء الهيئة العامة، والتركيز على توفير خدمات رقمية حديثة باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتلبي احتياجات المستثمرين في سوق رأس المال الأردني في التداول والرقابة والتقاص والتسوية ونقل الملكية.

وبين أن المركز أطلقت النسخة المحدثة للموقعه الإلكتروني لبناء قنوات اتصال سريعة ومرنة مع أعضائه من الشركات المساهمة العامة والوسطاء وأمناء الحفظ وجمهور المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية والباحثين المهتمين بقطاع الأوراق المالية.

بدورها، أكدت الطراونة التزام مركز الإيداع بتقديم خدمات متميزة للمستثمرين وجميع المعنيين بسوق الأوراق المالية، إذ جرى تسجيل 10980 مستثمراً جديداً، ليصبح إجمالي عدد المستثمرين المسجلين 666102، منهم 603 آلاف مستثمر أردني، و55 ألف عربي، و7 آلاف أجنبي.

وقالت إن المركز سجل أسهم الزيادة لـ12شركة مساهمة عامة بما مجموعه 469 مليون سهم، وتخفيض رؤوس أموال 10 شركات بمقدار 285 مليون سهم، إضافة الى تسجيل 60 إصدارا من أذونات وسندات الخزينة بقيمة إصدار بلغت نحو 7.5 مليار دينار، وإطفاء 66 إصدارا بقيمة 5.4 مليار خلال العام الماضي.

وأضافت أن عدد الأوراق المالية المصدرة حتى نهاية العام الماضي بلغ 7.58 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية 20.5 مليار دينار، منها 7.55 مليار ورقة مالية مودعة بقيمة إجمالية 20.39 مليار دينار.

وأشارت إلى نقل ملكية نحو 1.2 مليار سهم بقيمة اجمالية بلغت 1.5 مليار دينار، نفذت من خلال 737 ألف عقد، وبلغت المبالغ المقبوضة والمدفوعة من خلال حساب التسوية الخاص بالمركز لدى البنك المركزي 391 مليون دينار، بينما بلغ مجموع الضمانات في صندوق ضمان التسوية 7.408 مليون دينار.

وأكدت الطراونة أن إنجازات مركز الإيداع خلال العام الماضي، عززت من دوره كجهة رئيسة في منظومة سوق رأس المال الأردني، ومنها تطوير الموقع الإلكتروني، وإطلاق المرحلة الثانية من خدمة محفظتك الالكترونية (e-portfolio) بما في ذلك اتاحة الخدمة على شكل تطبيق عبر الهواتف الذكية، إضافة الى تحديث منظومة أجهزة الخادم الرئيسية لنظام المركز الإلكتروني وتطوير البنية التحتية لأنظمة الشبكات والاتصالات، وتطوير آلية تسوية الصفقات على أساس التسليم مقابل الدفع من خلال المركز مباشرة لضمان حقوق الأطراف وتقليل المخاطر المتعلقة بالتسويات المالية لعقود التداول.

وأشارت إلى أن مركز الايداع أكمل المرحلة الثانية من مشروع خدمة الرسائل النصية (SMS) للحركات المالية وإجراءات الشركات والملكية بالإضافة الى اشعارات الحساب وانتهاء الاجراءات الالكترونية، كما أكمل أيضا تطوير قاعة خدمة المستثمرين لديه وافتتاحها رسميا.