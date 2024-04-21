مقتل ضابط إسرائيلي متأثرا بإصابته بقصف عرب العرامشة

وطنا اليوم:أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد مقتل ضابط احتياط متأثرا بإصابته الأسبوع الماضي نتيجة قصف حزب الله اللبناني الذي استهدف بلدة عرب العرامشة الحدودية.

وتسبب استهداف حزب الله الأربعاء الماضي مركزا لقوات الاحتلال في عرب العرامشة المحاذية للحدود اللبنانية -والتي تقع قبالة بلدتي يارين والضهيرة في القطاع الغربي- في إصابة 19 إسرائيليا بجروح، معظمهم عسكريون، قبل الإعلان عن مقتل الضابط اليوم.