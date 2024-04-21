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ارتفاع عدد الشهداء في غزة وانتشال 190 جثمانا من مجمع ناصر الطبي

منذ 16 ثانية
ارتفاع عدد الشهداء في غزة وانتشال 190 جثمانا من مجمع ناصر الطبي

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 48 شخصا، وإصابة 79 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وبينت أن حصيلة الشهداء في القطاع ارتفعت إلى 34097 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 تشرين الأول الماضي، كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 76980.
وأشارت إلى أنه ما زال آلاف الضحايا تحت الأنقاض والركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وفي سياق متصل، انتشلت فرق الدفاع المدني في قطاع غزة، جثامين 190 شهيدا من مجمع ناصر الطبي.
وقال جهاز الدفاع المدني في بيان، إن الجثامين تعود لفلسطينيين من مختلف الفئات والأعمار، قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية أثناء اقتحامها للمجمع ودفنتهم بشكل جماعي داخله.
وأكد الدفاع المدني استمرار عمليات البحث وانتشال باقي الشهداء حيث ما زال عدد كبير منهم في المجمع حسب البيان.
وأكد استمرار عمليات البحث والانتشال لباقي الشهداء، وقال إنه لا يزال هناك عدد كبير من الجثامين موجودة داخل المجمع.
وتوقع جهاز الدفاع المدني بحسب البيان، وجود 700 شهيد في مقابر جماعية أعدمهم الاحتلال داخل مجمع ناصر، حيث أعد الاحتلال مقبرة داخل أسوار مجمع ناصر لإخفاء جرائمه.
وقال إنه جرى اكتشاف مقبرتين جماعيتين في مجمع ناصر الطبي لغاية اللحظة.


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