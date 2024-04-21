انتهاء برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية عن طريق البنوك والجمعيات

وطنا اليوم:أعلن صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، عن الانتهاء من استقبال الطلبات لبرنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية عن طريق البنوك والجمعيات.

وبين الصندوق أن الحصص المخصصة للنوافذ التمويلية لهذه المرحلة من البرنامج قد استنفدت، كما وأنه لن يتم توقيع أي اتفاقيات جديدة مع النوافذ التمويلية (بنوك أو جمعيات)، وجاء ذلك نظرا لتحقيق المؤشرات المستهدفة للبرنامج واستنفاد الموازنات المخصصة له.

ونوه بأن منصة الاستعلام للشمول المبدئي ستبقى فعالة لغايات الاستعلام وتجديد الشمول للطلبات التي تم قبولها من النوافذ التمويلية، مؤكدا أنه “لن يتم استقبال أي طلبات جديدة”.

وأشار إلى أنه “يتم الآن العمل بإجراءات صرف مطالبات الدعم من صندوق الطاقة كافة والبالغة قيمتها 30% من تكلفة الأنظمة المدعومة للمطالبات الواردة من النوافذ التمويلية للبرنامج والمستوفية للشروط والوثائق اللازمة”، راجيا من النوافذ التمويلية بتزويده بالطلبات الموجودة لديها لاستكمال إجراءات الصرف.

وأكد أن برنامج الدعم لتركيب السخان الشمسي للمنازل سيبقى مستمراً من خلال النوافذ التمويلية المختلفة، موضحة أنه “لا تغيير على إجراءاته”.