الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالميا

وطنا اليوم:انخفضت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثالث من نيسان/أبريل الحالي، مقارنة مع معدلاتها في الأسبوع الثاني من ذات الشهر، بحسب بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وانخفض سعر البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثالث من نيسان/أبريل إلى 872 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني الذي بلغ 873 دولارا.

أما سعر البنزين أوكتان 95 بلغ 914 دولارا للطن، مقابل 916 دولارا المسجل في الأسبوع الثاني، بنسبة انخفاض بلغت 0.2 في المئة.

وانخفض سعر السولار من 770 دولارا للطن إلى 738 دولارا للطن، وبنسبة انخفاض بلغت 4 في المئة، كما انخفض سعر الكاز من 816 دولارا للطن إلى 782 دولارا للطن وبنسبة انخفاض بلغت 4 في المئة.

وارتفع سعر زيت الوقود من 491 دولارا إلى 497 دولارا للطن بنسبة ارتفاع بلغت 1 في المئة، فيما انخفض سعر الغاز البترولي المسال في نيسان/أبريل الحالي إلى 619 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في آذار الماضي والذي بلغ 638 دولارا بنسبة انخفاض بلغت حوالي 3 في المئة.

كما انخفض معدل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من نيسان الحالي الى 90 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 92 دولارا معدل سعره في الأسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 3 في المئة