نتنياهو يتوعد بزيادة الضغط العسكري على حماس خلال الأيام المقبلة

وطنا اليوم:أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن نيته زيادة “الضغط العسكري” على حركة حماس خلال “الأيام المقبلة”، بهدف التأكيد على الحاجة للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو في بيان مصور عشية عيد الفصح اليهودي “سنوجه ضربات إضافية ومؤلمة… في الأيام المقبلة سنزيد الضغط العسكري والسياسي على حماس لأن هذا هو السبيل الوحيد لدينا لتحرير الرهائن”.

ولوح نتنياهو منذ مدة بشن هجوم بري على مدينة رفح في أقصى جنوب غزة حيث لجأ أكثر من 1,5 مليون شخص مؤكدا ضرورة القيام بذلك للقضاء على آخر معقل رئيسي لحركة حماس في القطاع.

والسبت، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأن وزير الحرب يوآف غالانت، يبحث في اتصال مع نظيره الأمريكي لويد أوستن خفض التصعيد وإدخال المساعدات لغزة ومسألة اجتياح رفح.

وكانت ذكرت وكالة رويترز نقلا عن البيت الأبيض، أن الجانبين الأمريكي و”الإسرائيلي” اتفقا على الهدف المشترك المتمثل في هزيمة حماس في رفح.

وقالت الوكالة إن البيت الأبيض أعرب للجانب “الإسرائيلي” عن مخاوفهم بشأن مسارات العمل المختلفة في رفح.

وأضافت أن الجانب “الإسرائيلي” وافق على أخذ مخاوف واشنطن بشأن رفح في الاعتبار وإجراء مزيد من المناقشات.

وبين البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي أطلع “الإسرائيليين” على العقوبات الجديدة على إيران وعدد من الإجراءات الأخرى