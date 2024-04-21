الملك يحذر من خطورة التصعيد في المنطقة الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين

وطنا اليوم:تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بحثا خلاله التطورات الراهنة.

وحذر جلالة الملك خلال الاتصال من خطورة التصعيد في المنطقة، الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وجدد جلالته دعوته للمجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، منبها إلى العواقب الخطيرة للهجوم الإسرائيلي على رفح.

وأكد جلالة الملك ضرورة حماية المدنيين في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لافتا إلى أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية وفق تكليفها الأممي.