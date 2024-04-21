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اخر قرارات رئاسة الوزراء

منذ 4 ساعات
اخر قرارات رئاسة الوزراء

وطنا اليوم:عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد، جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وافق خلالها على مجموعة من الاتفاقيَّات ومذكَّرات التَّفاهم في عدد من المجالات، تمهيداً لتوقيعها مع عدد من الدُّول والجهات الدَّوليَّة.
كما اطَّلع مجلس الوزراء على التَّقرير الدَّوري لوزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين حول الإجراءات المتَّخذة للحدِّ من ارتفاع الأسعار والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسيَّة.
وبيَّن وزير الصِّناعة والتِّجارة التَّموين يوسف الشَّمالي خلال الجلسة أنَّ الوزارة مستمرَّة بتسيير الجولات الرَّقابيَّة على الأسواق والمنشآت، حيث تمَّ تنفيذ حوالي 1972 زيارة إلى منشآت تجاريَّة خلال الفترة الماضية نجم عنها تحرير 103 مخالفات وفقاً للقانون.
وحول أسعار السِّلع الأساسيَّة، أكَّد الشَّمالي أنَّه وبرصد متوسِّط أسعار 90 سلعة أساسيَّة فإنَّ الأسبوع الثَّاني من شهر نيسان شهد استقرار أسعار 64 سلعة أساسيَّة، وانخفاض 23 سلعة أخرى، فيما شهدت الأسواق ارتفاع أسعار 3 سِلع منها أحد أصناف اللُّحوم المستوردة وصنفين من الخضار.
وجدَّد التَّأكيد على أنَّ المخزون الاستراتيجي من السِّلع الأساسيَّة، بما في ذلك القمح والشَّعير، يكفي لمدد زمنيَّة آمنة، وأنَّ حركة الشَّحن تسير بوتيرة طبيعيَّة.


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