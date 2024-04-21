أكاديميّو كولومبيا وبرنارد ينتقدون قمع نعمت شفيق للطلاب الداعمين لفلسطين

وطنا اليوم:كتبت المعلقة في صحيفة “نيويورك تايمز” ميشيل غودلبيرغ، مقالا علقت فيه على مساءلة رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي. وجاء مقالها بعنوان “طلب الجمهوريون قمعا ضد نقاد إسرائيل، فلبت كولومبيا” الطلب.

وجاء فيه: “من الواضح أن رئيسة جامعة كولومبيا المتزنة بشكل استثنائي، نعمت شفيق، لم يكن لديها نية ملاقاة مصير رئيستي جامعتي هارفارد وبنسلفانيا اللتين أجبرتا على الاستقالة من منصبيهما بعد ظهور كارثي لهما أمام لجنة في الكونغرس تحقق بمعاداة السامية في الحرم الجامعي”.

وعلقت غولدبيرغ بأن شفيق التي قدمت شهادة يوم الأربعاء، أمام نفس اللجنة كانت متفقة أساسا مع فرضية الجمهوريين، أن النشاط المؤيد لفلسطين في كولومبيا يحمل مشاعر تعصب ومعاداة لليهود، ووضحت كيف أنها قامت وتحت قيادتها بقمعها.

وأصدر فرعا كولومبيا وبارنارد التابعان للرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات بياناً مشتركاَ يدين قمع رئيس جامعة كولومبيا المصرية الأصل نعمت مينوش شفيق للاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، وذلك حسبما نشرت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها يوم الأحد 21 أبريل/نيسان 2024.

وفي البيان الصادر يوم الجمعة، قالت الفروع: “لقد صدمنا من فشلها في تقديم أي دفاع عن التحقيق الحر المركزي للمهمة التعليمية للجامعة في مجتمع ديمقراطي، ومن استعدادها لاسترضاء المشرعين الذين يسعون للتدخل في الجامعة”.

وأضاف البيان: “لقد أظهرت تجاهلاَ صارخاً للحكم المشترك في قبولها للاتهامات الحزبية بأن المتظاهرين المناهضين للحرب هم عنيفون ومعادون للسامية وفي عقابها الأحادي وغير المتناسب إلى حد كبير للطلاب المحتجين سلمياَ”.

انتقادات لرئيسة جامعة كولومبيا بسبب قمع الطلاب

يأتي بيان الفصول بعد شهادة شفيق أمام الكونغرس في وقت سابق من هذا الأسبوع، والتي تم فيها استجوابها من قبل المشرعين بشأن تزايد معاداة السامية في الحرم الجامعي بعد الحرب الإسرائيلية على غزة. في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل، الذي أسفر عن مقتل ما يقرب من 1200 إسرائيلي، شنت إسرائيل حرباً على غزة، مما أسفر عن استشهاد ما يقرب من 34000 فلسطيني عبر القطاع الضيق بينما تركت مليوني ناجٍ مشردين قسراً وسط مجاعة ناجمة عن القيود الإسرائيلية على المساعدات.

حيث اشتبكت رئيس جامعة أمريكية مرموقة مع أعضاء في الكونغرس في جلسات استماع مشحونة للغاية بشأن تصاعد معاداة السامية في الحرم الجامعي في أعقاب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وبدت مينوش شفيق، رئيسة جامعة كولومبيا، محاصرة وغير متأكدة عندما هاجمها أعضاء الكونغرس الواحد تلو الآخر بسبب تقاعس مؤسستها المفترض عن منعها من التحول إلى ما أطلق عليه البعض “مرتعاً لمعاداة السامية والكراهية”.

عقدت جلسة الاستماع للجنة التعليم والقوى العاملة بمجلس النواب تحت عنوان عاطفي “كولومبيا في أزمة: استجابة جامعة كولومبيا لمعاداة السامية”. وفي جلسة الاستماع، طُلب من شفيق مراراً وتكراراً تفسير استمرار وجود أحد أعضاء هيئة التدريس، وهو جوزيف مسعد، بعد أن أشاد بهجوم حماس في أكتوبر/تشرين الأول الماضي والذي خلف ما يقرب من 1200 قتيل إسرائيلي.

كانت جلسة الاستماع بمثابة تكرار للاستجواب السابق الذي أجرته اللجنة لرؤساء ثلاث جامعات النخبة الأخرى، هارفارد، وجامعة بنسلفانيا، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأدت جلسة الاستماع تلك إلى استقالة رئيسة جامعة بنسلفانيا، إليزابيث ماجيل، بعد أن قدمت ما اعتبر إجابات مفرطة في الشرعية على أسئلة محددة من ستيفانيك حول ما إذا كانت قواعد مؤسستها بشأن حرية التعبير تسمح بشعارات يفسرها أنصار إسرائيل على أنها دعوة للإبادة الجماعية.

رفض الاعتداء على طلاب كولومبيا

قال البيان رداً على شهادة شفيق: “شهادة الرئيس شفيق.. أزعجتنا بشدة. وفي مواجهة الاعتداءات التشهيرية على أعضاء هيئة التدريس والطلاب في جامعة كولومبيا والتدخل الصارخ في الممارسات الأكاديمية من قبل محققي الكونغرس، لم تكتف الرئيسة شفيق بعدم الاعتراض فحسب، بل استسلمت لمطالبهم”.

“لقد سمحت الرئيسة شفيق والرؤساء المشاركون لمجلس الأمناء والعميد السابق لكلية الحقوق بالضغط علناً على هذه الحرية لأعضاء هيئة التدريس في جامعة كولومبيا. وتابع البيان: “لقد تعهدوا فعلياً، في سجل الكونغرس، بإنهاء الحرية الأكاديمية في كولومبيا”.

وكما شهدت شفيق، أقام الطلاب ما يقرب من 60 خيمة في الحديقة الجنوبية للحرم الجامعي في الساعات الأولى من يوم الأربعاء. تم تنظيم المخيم من قبل جامعة كولومبيا لنزع الفصل العنصري، وطلاب من أجل العدالة في فلسطين، والصوت اليهودي من أجل السلام. وقد أوقفت الجامعة عمل المنظمتين الأخيرتين في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 مما دفع بدوره جماعات الحقوق المدنية إلى رفع دعوى قضائية ضد الجامعة بسبب تصرفاتها “الانتقامية” و”المستهدفة”.

تم إنشاء الخيام، التي كان الكثير منها مغطى بلافتات كتب عليها “المنطقة المحررة” و”القنابل الإسرائيلية، كولومبيا تدفع”، لحث الجامعة على التخلي عن علاقاتها مع إسرائيل.

رداً على ذلك، أذنت شفيق لقسم شرطة نيويورك بتفكيك المعسكرات، مدعية ​​أنها ” تشكل خطراً واضحاً وقائماً على الأداء الجوهري للجامعة”. واعتقلت الشرطة أكثر من 100 طالب.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس دورية شرطة نيويورك، جون تشيل، إن الجامعة حددت “الخطر الواضح والقائم”، مضيفًا: “لوضع هذا في الاعتبار، كان الطلاب الذين تم القبض عليهم مسالمين، ولم يُبدوا أي مقاومة على الإطلاق، وكانوا يقولون ما يقولونه”. “أردت أن أقول بطريقة سلمية” ، حسبما ذكرت صحيفة كولومبيا سبكتاتور .

وأدان البيان استدعاء شفيق للشرطة، واصفة إياه بأنه “انتهاك صارخ لقواعد الحكم المشترك”. بالإضافة إلى ذلك، أشارت الفصول إلى النظام الأساسي للجامعة، الذي يتطلب “التشاور” مع اللجنة التنفيذية لمجلس الشيوخ بالجامعة “قبل السماح بأي شيء جذري مثل هجوم الأمس”.

يُذكر أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 واجهت الجامعات الأمريكية قيوداً حول حدود حرية التعبير مع تصاعد التوترات بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، فضلاً عن المضايقات التي يتعرض لها الطلاب المسلمون واليهود.

كذلك فقد واجهت جامعة جنوب كاليفورنيا قبل أيام احتجاجات من قِبل مئات الطلاب بعد أن ألغت الجامعة خطاب التخرج للطالبة المسلمة أسنا تبسم، التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي دعماً لفلسطين. وفي شمال كاليفورنيا، لا تزال التوترات مرتفعة في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، بعد أن انتقد الطلاب المؤيدون للفلسطينيين إسرائيلَ في حفل عشاء استضافه عميد كلية الحقوق في بيركلي، إروين تشيميرينسكي، الذي يصف نفسه بأنه مناصر للصهيونية ومدافع عن حرية التعبير.

يُذكر أن ما لا يقل عن 34.000 فلسطيني استشهدوا في الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل ضد حماس في أعقاب الهجوم الذي شنته في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.