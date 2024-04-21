القوات المسلحة تنفذ 8 إنزالات جوية لمساعدات على غزة

وطنا اليوم:نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأحد 21 نيسان 2024، 8 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وإغاثية بمشاركة دول شقيقة وصديقة استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة.

وشاركت في عملية الإنزال طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وأربع طائرات تابعة للولايات المتحدة الامريكية، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة تابعة لبريطانيا.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية، لمساعدة الأهل في قطاع غزة على تجاوز الأوضاع الصعبة، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 86 إنزالاً جوياً أردنياً، و203 إنزالاً جوياً نُفذت بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.