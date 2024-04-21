أبو عامود: تذاكر دخول الأردنيين للبترا لم يتم رفعها

وطنا اليوم:قال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور إسماعيل أبو عامود إن حزمة التخفيضات التي أقرتها السلطة لتذاكر الدخول والخدمات للموقع الأثري في البترا ستسهم في تنشيط الحركة السياحية في المنطقة.

وأكد أبو عامود أن تذاكر الدخول للأردنيين بقيت كما هي دينار واحد فقط بينما أضافت السلطة بدل خدمات للأجانب المقيمين في المملكة بقيمة 9 دنانير لتصبح تذكرة الدخول والخدمات للجنسيات الأجنبية المقيمة 10 دنانير.

وأوضح أبو عامود أن العرض على التذاكر مؤقت والشراء متاح أمام المكاتب السياحية لأكثر من يوم لتتمكن من شراء ما يلبي احتياجاتها من التذاكر التي أصبحت للجنسيات الأجنبية غير العربية 45 دينار لليوم واليومين 47 وللثلاثة أيام 50 ديناراً.

وحول تذاكر الدخول والخدمات للزوار من الجنسيات العربية قال أبو عامود إن السلطة قامت بتخفيض بدل الخدمات للزوار العرب لتصبح قيمتها 9 دنانير، اعتباراً من تاريخ 1/5/2024 ، لتصبح قيمة التذكرة للعرب بشكل دائم شاملة بدل الخدمات ليوم واحد 30 دينارا وليومين 35 دينارا ولثلاثة أيام 40 دينارا.

وأشار أبو عامود إلى أنه تم الإبقاء على سعر تذكرة زوار اليوم الواحد دون مبيت 90 دينارا، والإبقاء على إعفاء الزوار المرافقين لذويهم الذين لم يتجاوزوا الـ 12 من أعمارهم، والرحلات الجماعية لطلاب الجامعات والمدارس الأردنية.