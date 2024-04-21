اتفاقية لإنشاء وحدة إنتاجية لتشغيل 200 أردني في الفحيص بالبلقاء

وطنا اليوم:وقعت وزارة العمل اتفاقية إنشاء وتشغيل وحدة إنتاجية (مصنع) يعمل في التجميع الإلكتروني وأنشطة تركيب الحواسيب الشخصية والبرمجيات وخدمات الحاسوب في الفحيص/ محافظة البلقاء.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في إنشاء الفروع والوحدات الإنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة التي تعاني ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بهدف توفير فرص عمل للأردنيين قريبة من أماكن سكنهم.

وبين أن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى توفير (200) فرصة عمل لأبناء محافظة البلقاء وبناتها .

ولفت النظر إلى أن عدد الوحدات والفروع الإنتاجية القائمة حاليا بلغ 29 وحدة وفرعا إنتاجيا منتشرة في مختلف ألوية المملكة ومحافظاتها تُشغل (9027) أردنيا وأردنية، بالإضافة إلى فروع ما زالت قيد الإنشاء.

وأوضح أن الوزارة تقدم العديد من الحوافز والمزايا للمستثمرين الراغبين في إنشاء وحدات وفروع إنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة تتضمن دعما رأسماليا وتشغيليا، تشمل الدعم الرأسمالي الذي يُقدم للمستثمر يشمل المساهمة في دفع كلفة بناء كل متر مربع بمبلغ(22- 250) دينارا ، دفع كلفة توفير خدمات البنية التحتية (مياه، كهرباء، وصلات طرق) ومنح المبنى للمستثمر مجانا لمدة (3) سنوات من تاريخ تشغيل الفرع الإنتاجي.

كما تشمل الدعم التشغيلي الذي يُقدم للمستثمر يشمل المساهمة بدعم رواتب العاملين بنسبة (50%) من الحد الأدنى من الأجور لمدة (12) شهرا والمساهمة بدعم العاملين بدل مواصلات بواقع (25) دينارا لمدة (12) شهرا، إضافة إلى المساهمة بدفع مبلغ (25) دينارا بدل اشتراك الضمان الاجتماعي لمدة (12) شهرا.

ودعا المستثمرين الراغبين بالاستثمار في ألوية المملكة ومحافظاتها من خلال مبادرة الوحدات والفروع الإنتاجية للاستفادة من الحوافز والمزايا المقدمة من هذه المبادرة مراجعة وزارة العمل.