بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

اتفاقية لإنشاء وحدة إنتاجية لتشغيل 200 أردني في الفحيص بالبلقاء

منذ 5 ساعات
اتفاقية لإنشاء وحدة إنتاجية لتشغيل 200 أردني في الفحيص بالبلقاء

وطنا اليوم:وقعت وزارة العمل اتفاقية إنشاء وتشغيل وحدة إنتاجية (مصنع) يعمل في التجميع الإلكتروني وأنشطة تركيب الحواسيب الشخصية والبرمجيات وخدمات الحاسوب في الفحيص/ محافظة البلقاء.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في إنشاء الفروع والوحدات الإنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة التي تعاني ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بهدف توفير فرص عمل للأردنيين قريبة من أماكن سكنهم.
وبين أن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى توفير (200) فرصة عمل لأبناء محافظة البلقاء وبناتها .
ولفت النظر إلى أن عدد الوحدات والفروع الإنتاجية القائمة حاليا بلغ 29 وحدة وفرعا إنتاجيا منتشرة في مختلف ألوية المملكة ومحافظاتها تُشغل (9027) أردنيا وأردنية، بالإضافة إلى فروع ما زالت قيد الإنشاء.
وأوضح أن الوزارة تقدم العديد من الحوافز والمزايا للمستثمرين الراغبين في إنشاء وحدات وفروع إنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة تتضمن دعما رأسماليا وتشغيليا، تشمل الدعم الرأسمالي الذي يُقدم للمستثمر يشمل المساهمة في دفع كلفة بناء كل متر مربع بمبلغ(22- 250) دينارا ، دفع كلفة توفير خدمات البنية التحتية (مياه، كهرباء، وصلات طرق) ومنح المبنى للمستثمر مجانا لمدة (3) سنوات من تاريخ تشغيل الفرع الإنتاجي.
كما تشمل الدعم التشغيلي الذي يُقدم للمستثمر يشمل المساهمة بدعم رواتب العاملين بنسبة (50%) من الحد الأدنى من الأجور لمدة (12) شهرا والمساهمة بدعم العاملين بدل مواصلات بواقع (25) دينارا لمدة (12) شهرا، إضافة إلى المساهمة بدفع مبلغ (25) دينارا بدل اشتراك الضمان الاجتماعي لمدة (12) شهرا.
ودعا المستثمرين الراغبين بالاستثمار في ألوية المملكة ومحافظاتها من خلال مبادرة الوحدات والفروع الإنتاجية للاستفادة من الحوافز والمزايا المقدمة من هذه المبادرة مراجعة وزارة العمل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:20

ارتفاع عدد الشهداء في غزة وانتشال 190 جثمانا من مجمع ناصر الطبي

19:17

انتهاء برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية عن طريق البنوك والجمعيات

19:14

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالميا

19:11

نتنياهو يتوعد بزيادة الضغط العسكري على حماس خلال الأيام المقبلة

18:57

مذكرة تفاهم بين الحسين للسرطان ومناجم الفوسفات

17:45

جامعة البترا تطلق مبادرة السلامة المرورية لأطفال المدارس

17:42

حزب #إرادة يتوجه برسالة إلى طلبة الجامعات الأردنية.

17:05

أمين عام التعليم العالي الدبعي يلتقي وفداً من وزارة التعليم العالي في سلطنة عُمان الشقيقة

16:56

جامعة فيلادلفيا تطلق مؤتمر التمريض الدولي الثالث

16:52

إنقاذ طفلة تعرضت للغرق بالبحر الميت

16:46

أمين عام التعليم العالي الدبعي يلتقي وفداً من وزارة التعليم العالي في سلطنة عُمان الشقيقة

16:39

تجارة الأردن تطالب بالتعليق المؤقت لعمليات استيراد الطرود البريدية

وفيات
وفيات الأحد 21/4/2024وفيات الجمعة 19-4-2024وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة اللهالوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين