3814 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة منذ بداية الشهر الحالي

وطنا اليوم:أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دخول 3814 شاحنة مساعدات إلى القطاع منذ بداية نيسان الحالي وحتى امس السبت.

وبحسب مصادر فلسطينية، قال رئيس المكتب الإعلامي سلامة معروف، الليلة الماضية في بيان، إن ما دخل إلى قطاع غزة منذ بداية نيسان وحتى الآن، بمعدل 200 شاحنة في اليوم الواحد، موضحا أن ذلك نصف العدد الذي تتحدث عنه الإدارة الأميركية.

يشار الى أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومديرة الوكالة الأميركية للتنمية سامانثا باور، قد زعما في وقت سابق أن عدد الشاحنات التي تدخل إلى قطاع غزة وصل إلى 400 شاحنة يوميا.

ولفت معروف إلى أن “حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ما زالت متواصلة على قطاع غزة ضد المدنيين والأطفال والنساء، وما تزال الإدارة الأميركية تنخرط في هذه الحرب من خلال إمداد الاحتلال بالصواريخ والقنابل القاتلة”.

وطالب المنظمات الدولية والحقوقية بالضغط على الإدارة الأميركية والاحتلال وعلى كل الأطراف ذات العلاقة من أجل فتح معبر رفح الحدودي وفتح جميع معابر قطاع غزة، وإدخال ألف شاحنة من المساعدات يومياً، من أجل إنقاذ الواقع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.