تفاعل كبير مع ظهور اسم السنوار في الأردن

وطنا اليوم:أثار اختيار رجل أردني إطلاق اسم “السنوار” على مولوده الجديد تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول عدد من رواد المنصات الاجتماعية شهادة ولادة الطفل الأردني السنوار، في إشارة إلى يحيى السنوار، قائد حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة.

بينما احتفى نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي باختيار اسم “السنوار” للمولود الأردني، عبّر آخرون عن مخاوفهم من أن يؤثر ذلك مستقبلاً على الطفل، ما دفع والده إلى التدخل.

حيث غرّد رعد الجبور، وهو والد الطفل الأردني السنوار، على حسابه بمنصة “إكس” قائلاً: “أقسم بالله أنا إنسان ما إلي ع تويتر أبداً، ولحد الآن ما بعرفله، بس طلع صياح العنصريين طرب هان، اسم طفلي السنوار ما تجاوز الأسبوع قامت قيامتهم..”.

تابع والد الطفل الأردني السنوار: “أنا إنسان مش تبع مشاهدات ومتابعات، بالله عليكم محد يتابعني؛ وبعدين أنا ما نزلت ولا منشور باسم ابني، أصدقائي هما إللي نزلوا والباقي صار يشارك، وأنا رديت عليهم مش جاي أدور تريندات هون”.

في ردّه على تغريدة، جاء فيها: “مطعم في الأردن حمل اسم 7 أكتوبر، فاكرين شو صار فيه؟ طب خد الجديدة، الأسبوع اللي فات رعد الجبور من قبيلة بني صخر سمّى مولوده الجديد السنوار”؛ قال والد الطفل: “أخوي خالد ليش مستغرب وقاعد بدك تحلل وحطيتني مثل عملية استطلاع، شو بدو يصيرلي أو يصير لابني”.

تابع والد الطفل الأردني السنوار: “ترى الحكومة الأردنية داعمة للقضية والشعب الفلسطيني وشغلة الأسماء هاي الحكومه ما بتدخل فيها أبداً، الله اللي بسمعك بحكي إني متبني يحيى السنوار وحاطو بدفتر عيلتي ترى ابني يخوي دعوه مرتبة منك أفضل”.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهدت العاصمة الأردنية عمان احتجاجات شبه يومية تضامناً مع غزة، وتطالب بوقف العدوان عليها وقطع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي.