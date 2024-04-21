تحذير من استخدام مستحضرات طبية غير مجازة تروج إلكترونيا بالأردن

وطنا اليوم:حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، من استخدام مستحضرات طبية غير مجازة تروج إلكترونيا بادعاءات علاجية مضللة منها تنظيف القصبات الهوائية والرئتين، والتسكين الموضعي لألم العضلات، وتخفيف ألم مفصل الركبة، وعلاج الأكزيما والصدفية، والبواسير.

ودعت المؤسسة في تحذير أصدرته الأحد، إلى الحذر من شراء هذه المستحضرات كون تركيبتها ومكوناتها مجهولة وغير مضمونة المأمونية مما قد يسبب مضاعفات ومشاكل صحية، وتحمل المستحضرات، عدة أسماء تجارية.

ومن هذه الأسماء التجارية (Cleansing Spray Oveallgo Herbal Lung) والذي يستخدم حسب الادعاء المعلن عنه لتنظيف القصبات الهوائية والرئتين، إضافة إلى (Reverse Health Care Solution for Muscles and Bones Spray) والذي يستخدم حسب الادعاء المعلن عنه كمسكن موضعي للعضلات.

وهذه الأسماء شملت أيضا (Knee Pain Relief Cold Compress Gel Spray) الذي يستخدم حسب الادعاء المعلن عنه لتخفيف ألم مفصل الركبة، و(Eczema & Psoriasis Spray) الذي يستخدم حسب الادعاء المعلن عنه لعلاج الأكزيما والصدفية، و(Herbal Hemorrhoids Sprat Spray) الذي يستخدم حسب الادعاء المعلن عنه في حالات البواسير.

وبين مدير عام المؤسسة نزار مهيدات أن كوادر الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء رصدت إعلانات تروج لهذه المستحضرات عبر بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ضمن حملة رقابية نوعية استهدفت متابعة إعلانات المستحضرات وإحالة الصفحات الإلكترونية المروجة إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام.

إلى ذلك، دعت المؤسسة إلى ضرورة شراء مثل هذه المستحضرات من الأماكن الموثوقة المخصصة لبيعها كونها تخضع لإشراف ورقابة دورية من قبل مفتشي المؤسسة وتهيب بالأخوة المواطنون التواصل معها في حال وجود أية ملاحظة أو استفسار أو شكوى، بهذا الخصوص من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@jfda.jo و عبر تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000).