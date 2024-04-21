العموش: لا نحتاج أحزابا تلمع أشخاصا

وطنا اليوم:قال الوزير والسفير الأسبق بسام العموش، إنه لا خيار للأردن سوى تشكيل حكومة سياسية في ظل الإقليم الملتهب.

وأضاف في حديث اذاعي أن رئيس الوزراء الأردني يجب أن يكون شخصا سياسيا قادرا على التعامل مع الأزمات السياسية.

وأوضح أن الإصلاح السياسي يتطلب الابتعاد عن التزوير وعدم إفراز مجالس نيابية “ديكورية” وأحزاب ضعيفة.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة لا تتطلب أحزابا تلّمع أشخاصا وفق مصالح وأهداف خاصة.

وأوضح أن الحكومات الأردنية المتعاقبة أشبه بحكومات موظفين وتسيير أعمال، قائلا: “نحن بحاجة إلى حكومة سياسية”.

وأورد: “نحتاج انتخابات نزيهة ونظيفة، تفتح للجميع باب المشاركة فيها على أساس برامجي لا وعود”.

وأشار: “إذا ضاعت السلطة التشريعية والرقابية، فإن السلطة التنفيذية تأخذ حريتها”.

ونوه إلى أن خطابات الحكومات الاردنية تدخل تحت إطار التسويف، مشيراً أن البرنامج الحكومي يجب أن يكون مختصرا وواضحا ومفهوما يقدم المفيد للأردنيين.