بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

العموش: لا نحتاج أحزابا تلمع أشخاصا

منذ 17 ثانية
العموش: لا نحتاج أحزابا تلمع أشخاصا

وطنا اليوم:قال الوزير والسفير الأسبق بسام العموش، إنه لا خيار للأردن سوى تشكيل حكومة سياسية في ظل الإقليم الملتهب.
وأضاف في حديث اذاعي أن رئيس الوزراء الأردني يجب أن يكون شخصا سياسيا قادرا على التعامل مع الأزمات السياسية.
وأوضح أن الإصلاح السياسي يتطلب الابتعاد عن التزوير وعدم إفراز مجالس نيابية “ديكورية” وأحزاب ضعيفة.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة لا تتطلب أحزابا تلّمع أشخاصا وفق مصالح وأهداف خاصة.
وأوضح أن الحكومات الأردنية المتعاقبة أشبه بحكومات موظفين وتسيير أعمال، قائلا: “نحن بحاجة إلى حكومة سياسية”.
وأورد: “نحتاج انتخابات نزيهة ونظيفة، تفتح للجميع باب المشاركة فيها على أساس برامجي لا وعود”.
وأشار: “إذا ضاعت السلطة التشريعية والرقابية، فإن السلطة التنفيذية تأخذ حريتها”.
ونوه إلى أن خطابات الحكومات الاردنية تدخل تحت إطار التسويف، مشيراً أن البرنامج الحكومي يجب أن يكون مختصرا وواضحا ومفهوما يقدم المفيد للأردنيين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:20

شراكة استراتيجية تجمع شركة أمنية مع مؤسسة ولي العهد وجامعة الحسين التقنية

11:18

موجة حر تغلق المدارس أسبوعا كاملا في بنغلاديش

11:12

16 قتيلا وجريحا في إطلاق نار خلال حفل بولاية تينيسي الأمريكية

11:08

25 بين شهيد وجريح في غارات دموية للاحتلال على رفح

11:05

وفيات الأحد 21/4/2024

10:50

هكذا ردت إسرائيل وروسيا وأوكرانيا على المليارات الأميركية

10:44

بدء اعادة تأهيل طريق الحزام الدائري لمدة 300 يوم

10:40

‏كيف نتعامل مع طهران: عدو أم مصدر تهديد؟

10:34

وفاة واصابة بحادث تصادم على اوتوستراد المفرق الزرقاء

10:26

%25.3 نسبة زيادة عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة

10:22

مصر توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال بداية من آيار

10:15

الإضراب الشامل يعمّ فلسطين تنديدا بمجزرة مخيم نور شمس

وفيات
وفيات الأحد 21/4/2024وفيات الجمعة 19-4-2024وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة اللهالوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيين