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موجة حر تغلق المدارس أسبوعا كاملا في بنغلاديش

منذ 42 ثانية
موجة حر تغلق المدارس أسبوعا كاملا في بنغلاديش

وطنا اليوم:قررت الحكومة في بنغلاديش إغلاق المدارس لمدة أسبوع؛ بسبب موجة حر اجتاحت البلاد، وذلك بعد التشاور مع وزارة الصحة ورعاية الأسرة.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم الابتدائي والجماعي، السبت، في بيانات منفصلة، أن المدارس الابتدائية والثانوية والكليات والمدارس الإسلامية ومؤسسات التعليم الفني ستظل مغلقة حتى 27 نيسان/ أبريل الجاري، حسب وكالة الأناضول.
وكان من المقرر إعادة فتح المدارس اليوم الأحد، بعد إجازة عيد الفطر، إلا أنه سيتم إغلاقها الآن أسبوعا إضافيا عقب القرار الذي اتخذ بالنظر إلى إنذار ارتفاع درجات الحرارة الذي أصدرته إدارة الأرصاد الجوية لمدة 72 ساعة اعتبارا من الجمعة.
وسجلت أعلى درجة حرارة في البلاد في منطقة جيسور بجنوب غرب البلاد عند 42.6 درجة مئوية، وهي أعلى درجة حرارة في الموسم، السبت، بحسب إدارة الأرصاد الجوية.
ويسود الاعتقاد أن تستمر موجة الحر عدة أيام أخرى مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل أكبر، وقد أدى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في أنحاء البلاد إلى تفاقم مشاكل المواطنين في ظل الحر الشديد الذي ضرب الدولة الواقعة في جنوب آسيا.


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