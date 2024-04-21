16 قتيلا وجريحا في إطلاق نار خلال حفل بولاية تينيسي الأمريكية

وطنا اليوم:قتل وأصيب 16 شخصا على الأقل، الليلة الماضية، في عملية إطلاق نار وقعت خلال حفل في أحد أحياء مدينة ممفيس بولاية تينيسي جنوب شرق الولايات المتحدة.

وذكرت شرطة ممفيس أنه خلال الحادث قُتل شخصان وأصيب 14 آخرون، منوهة إلى أنه تم نقل ثلاثة من المصابين إلى المستشفيات بحالة حرجة، بينما وصل 11 آخرون إلى المستشفيات في سيارة خاصة، ولم تتوفر معلومات عن حالتهم الصحية.

وأوضحت الشرطة خلال مؤتمر صحفي، أن عملية إطلاق النار استهدفت حفلا جماعيا، شارك فيه نحو 300 شخص، وطالت رصاصات المسلحين 16 ضحية، مشيرة إلى أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه بهم.

وتابعت: “نعتقد أن شخصين على الأقل فتحا النار في الحدث، ومن غير الواضح ما الذي أدى إلى العنف”، مشددة على أنها تعمل بلا كلل لتحديد هوية الأفراد المتورطين في إطلاق النار.

ولفتت إلى أن التحقيق في إطلاق النار لا يزال مستمرا، وتلقت لقطات فيديو من مكان الحادث، وتبحث عن المتورطين.

ويوسع هذا الحادث المميت، قائمة تضم أكثر من 115 حادث إطلاق نار جماعي تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، وفقا لأرشيف العنف المسلح.