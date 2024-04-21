25 بين شهيد وجريح في غارات دموية للاحتلال على رفح

وطنا اليوم:واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ 198 على التوالي، مستهدفة بطائراتها الحربية منازل مأهولة بالمدنيين، ما أوقع شهداء وجرحى.

وفي رفح التي طالها النصيب الأكبر من القصف، استشهد 16 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال على الأقل، فجر الأحد، جراء غارات نفذتها الطائرات الحربية والمدفعية الاسرائيلية استهدفت العديد من المنازل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية، إن ثمانية مواطنين بينهم 5 أطفال وامرأتان، استشهدوا في غارات على منزلين في مدينة رفح.

واستشهد 5 مواطنين بينهم 4 أطفال، وجرح آخرون، في قصف استهدف منزلا في شارع جورج شرق رفح.

وفي وقت سابق، الليلة، استشهد 3 مواطنين، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية في قطاع غزة، أن مواطنا وطفله وزوجته الحامل استشهدوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة جودة في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح، وأصيب عدد آخر أغلبهم من الأطفال، في قصف طيران الاحتلال لمنزلهم في المخيم.

وفي هذا السياق، أعلن الدفاع المدني أنه انتشل جثث 50 شهيدا كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي دفنتهم بشكل جماعي داخل مجمع ناصر الطبي في خانيونس.

وسجلت حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفاعا حيث وصلت إلى 34 ألفا و49 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 76 ألفا و901 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض