هكذا ردت إسرائيل وروسيا وأوكرانيا على المليارات الأميركية

وطنا اليوم:علقت إسرائيل وروسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، على إقرار مجلس النواب الأميركي حزمة مساعدات بعشرات المليارات من الدولارات، لصالح إسرائيل وأوكرانيا وتايوان.

والسبت أقر مجلس النواب، بدعم واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حزمة تشريعية بقيمة 95 مليار دولار، تقدم مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك رغم اعتراضات قوية من بعض الجمهوريين المتشددين.

وبموافقة المجلس انتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الديمقراطية، الذي أقر إجراء مماثلا قبل أكثر من شهرين.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على الحزمة خلال أيام ويرفعها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانونا.

ردود الفعل

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التصويت بمثابة “دفاع عن الحضارة الغربية”.

كتب نتنياهو على منصة “إكس”، أن “الكونغرس الأميركي تبنى للتو بغالبية ساحقة مشروع قانون مساعدة مقدرا جدا، يعكس دعما ثنائيا قويا لإسرائيل ويدافع عن الحضارة الغربية. شكرا لاصدقائنا، شكرا لأميركا”.

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بالتصويت، وكتب على “إكس” إن هذا التصويت “يثبت العلاقات الوثيقة والشراكة الاستراتيجية بين إسرائيل والولايات المتحدة، ويوجه رسالة قوية لأعدائنا”.

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر المجلس النواب الأميركي، وقال: “نأمل أن يتم دعم مشاريع القوانين في مجلس الشيوخ وإرسالها إلى الرئيس بايدن للنظر فيها. شكرا لأميركا”.

رحب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال بموافقة مجلس النواب الأميركي على برنامج مساعدة جديد لأوكرانيا، دعما لجهدها الحربي في مواجهة روسيا.

كتب ميشال على منصة “إكس”: “أرحب بتصويت مجلس النواب الأميركي وموافقته على مساعدة حيوية منتظرة منذ وقت طويل بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا. هذا يوجه إشارة واضحة إلى الكرملين: من يؤمنون بالحرية وبميثاق الأمم المتحدة سيواصلون دعم أوكرانيا وسكانها”.

في المقابل، اعتبرت موسكو أن المساعدة الأميركية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان “ستفاقم الأزمات العالمية”.

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر “تلغرام”، إن “تقديم الولايات المتحدة مساعدة عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان سيفاقم الأزمات العالمية. المساعدة العسكرية لنظام كييف هي دعم مباشر للأنشطة الإرهابية. في تايوان، أنها تدخل في الشؤون الداخلية للصين. في إسرائيل هي طريق مباشر نحو تدهور غير مسبوق للوضع في المنطقة”.

ندد الكرملين بالتصويت، واعتبر أن الدعم “سيقتل مزيدا من الأوكرانيين بسبب نظام كييف”.

نقلت وكالة الأنباء الروسية (تاس) عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قوله إن “قرار توفير مساعدة لأوكرانيا كان منتظرا ومتوقعا. إنه سيزيد الولايات المتحدة ثراء وأوكرانيا دمارا بقتل مزيد من الأوكرانيين بسبب نظام كييف”.