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وفاة واصابة بحادث تصادم على اوتوستراد المفرق الزرقاء

منذ ساعة واحدة
وفاة واصابة بحادث تصادم على اوتوستراد المفرق الزرقاء

وطنا اليوم:تعاملت ادارة السير فجر اليوم مع حادث تصادم بين مركبتين على اوتوستراد المفرق الزرقاء ما بعد مصنع العملاق باتجاه المفرق، نتج عنه وفاة وإصابة.
واوضح مندوب ادارة السير خلال التقرير المروري على اذاعة الأمن العام، ان سبب الحادث هو تغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم التقييد بقواعد وأولويات المرور وعدم أخد احتياطات السلامة المرورية اللازمة وعدم ترك مسافة الأمان الكافية بين المركبات.
هذا، وتم التعامل مع عدد من المركبات المعطلة التي قام مالكوها بتركها على مسرب من الطريق.
كما تم التعامل مع عدد من العوائق كصدم لعدد من المركبات بسبب التتابع القريب نتج عنها أضرار مادية فقط.
من جانبها، تعاملت الدوريات الخارجية خلال الـ 24 ساعة الماضية مع عدد من المخالفات الخطرة منها تجاوز السرعات المقررة، ومخالفات المسارب من حيث عدم التقييد بالمسرب الأيمن لمركبات الشحن للطريق متعدد المسارب، والحمولات الخطرة.
وقال مندوب الدوريات الخارجية، ان الدوريات تعاملت مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق المطار ما قبل جامعة الإسراء باتجاه العاصمة، نتج عنه ثلاث اصابات وتم إسعافهم الى مستشفى التوتنجي.


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