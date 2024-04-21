%25.3 نسبة زيادة عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة

وطنا اليوم:بلغ عدد الأردنيين المغادرين خارج البلاد لغايات السياحة خلال الشهرين الماضيين كانون الثاني وشباط 328,814 أردنيا بارتفاع نسبته 25.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب أرقام أولية رسمية, بلغ مجموع الأردنيين المغادرين في كانون الثاني الماضي 164,642 أردنيا وفي شباط 164,172 ما مجموعه 328,814.

وبلغ مجموع الأردنيين المغادرين في كانون الثاني من العام الماضي 140,054 أردنيا وفي شباط 122,406 ما مجموعه 262,460، وفق البيانات.

وقالت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي إن الدخل السياحي في الأردن حقق خلال شهر شباط الماضي، نموا نسبته 8.9%، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023، ليبلغ 389.7 مليون دينار (549.6 مليون دولار).

أما خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، فقد حقق الدخل السياحي ارتفاعًا بنسبة 4.5%، بتسجيله لما قيمته 782.6 مليون دينار (1.1 مليار دولار).

وفي الوقت الذي تشير الأرقام الرسمية لارتفاع أعداد المغادرين من الأردنيين لغايات السياحة أكد تقرير حكومي رسمي صدر حديثا تراجع مؤشرات عدة مرتبطة بالقطاع السياحي في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ومن ضمن المؤشرات، هبوط عدد القادمين للأردن على متن الطيران منخفض الكلف والمنتظم وتراجع عدد الزوار الدوليين وإنفاقهم إضافة لإلغاء رحلات طيران إلى العقبة.

وتراجعت مبيعات التذكرة الموحدة (JORDAN PASS) خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 65% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك وفق تقرير حكومي يتعلق بتفاصيل التقدم بسير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.