الإضراب الشامل يعمّ فلسطين تنديدا بمجزرة مخيم نور شمس

وطنا اليوم:عمّ الإضراب محافظات فلسطين، الأحد، تنديدا بالمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، وبالعدوان المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ 198.

وشل الإضراب مناحي الحياة كافة، وأُغلقت المدارس والجامعات، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبنا إلى الاستمرار بفعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل مدينة وقرية ومخيم، والخروج بمسيرات غضب.

كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، وكانت حركة الفلسطينيين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها، فيما عطلت البنوك والمصارف العمل بناء على قرار من سلطة النقد.

وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، الأقاليم الشمالية، أعلنت الإضراب الشامل، الأحد، غضبا على دماء الشعب النازفة في طولكرم وغزة.

ودعت الحركة كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى الوحدة، إسنادا للأهل في طولكرم وغزة.

كما أعلن اتحاد المعلمين، أنه التزاما بقرار القوى الوطنية يكون الأحد، يوم إضراب شامل في كافة مدارس الوطن ومديريات التربية والوزارة.

وأعلنت النقابة العامة لعمال النقل، الالتزام بالإضراب العام، غدا تعبيرا عن الإسناد والدعم لأهلنا في غزة وطولكرم، واستنكارا شديدا للعدوان الذي يستهدف الأبرياء وينتهك حقوق الإنسان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت عدوانا على مخيم نور شمس استمر ثلاثة أيام متواصلة، أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا، بينهم وطفل، وإصابة العشرات بجروح.