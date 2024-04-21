الهيئات الإدارية في الميثاق تعقد إجتماعها الدوري

وطنا اليوم:عقد يوم أمس السبت رؤساء الهيئات الادارية لفروع الميثاق في كافة المحافظات اجتماعهم الدوري بحضور أمين عام الميثاق الوطني ونائبيه وعدد من أعضاء المكتب السياسي في مقر الحزب الرئيسي في العاصمة عمان.

بدأ الاجتماع في مناقشة الوضع الحزبي الوطني الراهن على الصعيد الداخلي، والوضع السياسي والاحداث الاقليمية السياسية التي تعصف بها المنطقة ،والتعامل معها في ظل زخم الاحداث السياسية الحالية ، وبنفس السياق الثناء على الجهود الاردنية الكبيرة في هذه المرحلة الهامة والحساسة التي يعيشها الاقليم.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة ملف الإنتخابات النيابية القادمة والتنسيق بين كافة الفروع بشكل مستمر مع المقر الرئيسي، والتاكيد على العمل بروح الفريق الواحد المنسجم في كافة فروع الميثاق ال ١٦ عشر المنتشرة على امتداد مساحات الوطن.

وبخصوص ملف الانتخابات الطلابية القادمة في الجامعات ضرورة التنسيق التام بين شباب الميثاق الوطني في كافة جامعاتنا الاردنية والاستعداد المسبق لها لما لها اهمية كبيرة في ترسيخ العمل الحزبي السياسي بين شباب الميثاق الواعي والمثقف اقذي نعول عليه في قيادة المرحلة المقبلة.

بدورهم رؤساء الهيئات الادارية أكدوا على استعدادهم في كافة الفروع على جاهزية الخطط المستقبلية للمرحلة القادمة وبنفس الوقت التركيز على العمل الميداني للهيئات الإدارية لزيادة الاستقطاب والتواصل المباشر مع القواعد الشعبية للميثاق.