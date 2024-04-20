بعنوان “العمارة والذكاء الاصطناعي” “المهندسين” تعلن انطلاق فعاليات المؤتمر المعماري الاردني الدولي السابع يوم السبت القادم

وطنا اليوم – أعلن نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، خلال مؤتمر صحفي عقدته النقابة اليوم السبت، انطلاق فعاليات المؤتمر المعماري الاردني الدولي السابع بعنوان العمارة والذكاء الاصطناعي، في الفترة 27 الى 28 نيسان الحالي، بمشاركة بلدان عربية ودولية.

وقال المهندس سمارة، إن المؤتمر يعقد تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ويناقش اهمية الذكاء الاصطناعي في مستقبل العمارة والمجتمع، وسيوفر فرصة فريدة لاستكشاف اخر التطورات والاتجاهات في الذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمارة والهندسة والبناء، وسيغطي مجموعة واسعة من الموضوعات مثل المدن الذكية والعملية التعليمية وممارسة المهنة والاثار والمباني التاريخية والتراثية، اضافة الى الابنية الذكية والانشاء الذكي، وسيشارك فيه اكثر من 30 متحدث من داخل الاردن وخارجها.

وأشار إلى أن المؤتمر يقدم فرصة فريدة لاستكشاف اخر التطورات والاتجاهات في الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العمارة والهندسة والبناء، كما انه يوفر فرصة للتواصل مع الخبراء والاكاديميين والمهنيين من مختلف البلدان لتبادل الافكار ووجهات النظر والخبرات العلمية والعملية حول مستقبل الذكاء الاصطناعي في الهندسة المعمارية.

وبين أنه يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لمصلحة العمارة والعمران والتخطيط الحضري وتخطيط المدن، وأنظمه البناء، فمثلا يمكن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات التصميم والتخطيط وفي تحليل البيانات وتوليد تعليمات متعددة للفكرة عن طريق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، اضافة لدور الذكاء الاصطناعي في مساهمات البناء الاخضر في تحسين الطاقة والاستدامة والريادة وادارة النفايات في المجمعات والابنية الكبيرة وفي تحسين مستوى الامن للمباني.

وقال عضو مجلس نقابة المهندسين رئيس شعبة الهندسة المعمارية المهندس عماد الدباس، إن المؤتمر يركز على العلوم التكنولوجية الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال عرض التجارب العربية والاقليمية والعالمية، وسيشارك فيه طلبة من اكثر من 19 قسما وكلية عمارة في المملكة، حيث سيعرض الطلبة تجاربهم في مشاريع التخرج.

وبين أن المؤتمر يركز على تطبيقات الاستدامة والذكاء الاصطناعي وسيتناول ورشة حوارية حول المدن الذكية وربطها بالذكاء الاصطناعي، حيث سيعرض ذلك نخبة من المختصين واصحاب الخبرة للحديث عن معايير الابنية والمدن الذكية والعيش الذكي، لافتا إلى أن المؤتمر يركز على محاور تسهم في جسر الهوة بين مخرجات التعليم الهندسي وواقع سوق العمل، إضافة إلى بحث استحداث تخصصات جديدة في كليات الهندسة تواكب التطورات العالمية.

من جانبه، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المهندس أسيد العيطان أن المؤتمر يواكب ما هو قادم في المستقبل، وسيتم خلاله استشراف العمل الهندسي بشكل عام.

وبين أن المؤتمر يبحث تطورات المستقبل وحاجات سوق العمل في ظل التطورات المتلاحقة، وبالتالي لابد للمهندس الاردني الانخراط في ذلك المستقبل، من خلال المشاركة الشبابية والطلابية.