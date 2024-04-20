وزير التربية يتفقد مدارس في سحاب والقويسمة

وطنا اليوم_عمان 20 نيسان- تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة عددا من المدارس التابعة لمديريتي التربية والتعليم للواءي سحاب والقويسمة.

وشملت الجولة في سحاب مدارس: الخنساء الثانوية المختلطة، والخشافية الثانوية للبنين، ورفيدة الأسلمية الثانوية للبنات، والملك عبدالله الثاني للتميز، وسحاب الثانوية الصناعية للبنين، والعبدلية الثانوية للبنين.

فيما شملت الجولة في القويسمة مدارس: أبو علندا الثانوية للبنين، وأبو علندا الثانوية للبنات، والمستندة الثانوية للبنين، والقويسمة الثانوية للبنين، والقويسمة الثانوية للبنات، وآمنة بنت وهب الثانوية للبنات.

وجال الدكتور محافظة بمرافق المدارس التي زارها من غرف صفية ومختبرات وساحات، واستمع إلى الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، داعيا إلى تسخير الإمكانات كافة للتحسين وتذليل أي صعوبات قد تواجهها.

وتابع وزير التربية سير العملية التعليمية في مشاغل برنامج التعليم المهني الجديد (BTEC)، واستمع إلى ملاحظات الطلبة وحاجات المدارس للتخصصات الجديدة، مبديًا ارتياحه لما لمسه من إقبال الطلبة على المسار المهني، مثمنًا جهود جميع الكوادر الإدارية والتعليمية في المدارس.

واطلع على سير العمل بخطة التدخلات العلاجية ومدى تجاوب الطلبة، وتفاعل المدارس مع مبادرة “لمدرستي انتمي”، مؤكدا استمرار الوزارة بخطة التدخلات وصولا إلى تحقيق أهدافها، وضرورة تنفيذ مضامين مبادرة “لمدرستي انتمي” كي نلمس أثرها على السلوك الإيجابي لدى الطالب والمدرسة والمجتمع.

وحضر الوزير جانبًا من حصص دراسية لطلبة الثانوية العامة وشدد على أهمية التزام الطلبة بالحضور وعدم الغياب، وانعكاس ذلك على تحسين أدائهم والارتقاء به، مجيبًا عن أسئلتهم واستفساراتهم.

وتأتي جولة الوزير ضمن سلسلة جولات تفقدية أسبوعية لمدارس المملكة للوقوف على واقع الميدان التربوي واحتياجاته، وتوفير الإمكانات الداعمة والميسرة للطلبة والعملية التعليمية.