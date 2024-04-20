فارس حباشنة يكتب..وزير يتقمص شخصية ” مراد علم دار ” بطل المسلسلات التركية

الوزير في سلوكه و كلامه و مشيه و حركاته ، و ركوب السيارة و الهبوط منها

، و هئية جسده يقلد ” علم دار ” .

و الاخطر ، ان الوزير يفكر في عقلية ”

علم دار ” ، وينظر الى العالم و الناس .

و الفارق بين الوزير و علم دار ، هو لون البشرة .

و الوزير يتماهى مع شخصية “علم دار ”

، و متابع شغف لمسلسلاته، و يوميا يكرر مشاهدتها .

على ذمة راوي ، في البوم تلفون الوزير مئات من صور “علم دار “.

و صباح كل يوم يتصفحها معالي الوزير في عشق وتوحد .

في مكتبه يقف امام المرآة ، قبل ان يستقبل المراجعين و الزوار و الموظفين

، و يهتدي في وحي و بركات “علم دار “.

ملاحظة سيكولوجية ، و لست الوحيد من رصدها في سلوك الوزير .

على جروبات “موظفي واتس ” نعت الوزير ب”علم دار” ، و معاليه يشعر في التماهي و الانحلال مع الممثل التركي .

معاليه ، و من نظرة اخراجية درامية و سينمائية لو ان القدر قذفه امام الكاميرا ، فلا يصلح الا لادوار كومبارس ، وقد لا يتقنها .

آسفا ، و اعذروني عن ذكر اسم الوزير .