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فارس حباشنة يكتب..وزير يتقمص شخصية ” مراد علم دار ” بطل المسلسلات التركية

منذ 18 ثانية
فارس حباشنة يكتب..وزير يتقمص شخصية ” مراد علم دار ” بطل المسلسلات التركية

الوزير في سلوكه و كلامه و مشيه و حركاته ، و ركوب السيارة و الهبوط منها
، و هئية جسده يقلد ” علم دار ” .

و الاخطر ، ان الوزير يفكر في عقلية ”
علم دار ” ، وينظر الى العالم و الناس .

و الفارق بين الوزير و علم دار ، هو لون البشرة .
و الوزير يتماهى مع شخصية “علم دار ”
، و متابع شغف لمسلسلاته، و يوميا يكرر مشاهدتها .

على ذمة راوي ، في البوم تلفون الوزير مئات من صور “علم دار “.

و صباح كل يوم يتصفحها معالي الوزير في عشق وتوحد .
في مكتبه يقف امام المرآة ، قبل ان يستقبل المراجعين و الزوار و الموظفين
، و يهتدي في وحي و بركات “علم دار “.

ملاحظة سيكولوجية ، و لست الوحيد من رصدها في سلوك الوزير .

على جروبات “موظفي واتس ” نعت الوزير ب”علم دار” ، و معاليه يشعر في التماهي و الانحلال مع الممثل التركي .

معاليه ، و من نظرة اخراجية درامية و سينمائية لو ان القدر قذفه امام الكاميرا ، فلا يصلح الا لادوار كومبارس ، وقد لا يتقنها .
آسفا ، و اعذروني عن ذكر اسم الوزير .


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