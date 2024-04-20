بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الملك في مأدبا الاحد … ومسيرة ترحيبية تجوب المدينه

منذ دقيقة واحدة
الملك في مأدبا الاحد … ومسيرة ترحيبية تجوب المدينه

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:56

تنويه حكومي حول الانتخابات المقبلة

20:00

وفاة طفل غرقا بمسبح في اربد ..والأمن يحقق

19:28

*رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي فعاليات شبابية*

19:17

ارتفاع أسعار المشتقات النفطية الشهر القادم

18:39

دخلاء على المهنة

18:30

أفراح ال الخطيب والنعيرات

18:21

امنعوه ولا ترخصوه” يتصدر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن.. وهذه قصته!!

17:38

50 قرشاً سعر كيلو الموز في الأردن

17:09

حاضر التعليم وإنقاذه

16:21

ندوة علمية لكلية طب الأسنان في عمان الاهلية حول اضطرابات النوم والآلام الفموية الوجهية والصدغية

15:44

إعلان بيع فيلا لنائب أردني سابق بالمزاد العلني.. تعرّف على سعرها

14:22

وفاة مواطن بتدهور مركبته على طريق الحصن في اربد

وفيات
وفيات الجمعة 19-4-2024وفيات الخميس 18-4-2024ابنة شقيق الزميل محمد الصلاحات في ذمة اللهالوزير المتطرف بن غفير يدعو لإعدام الأسرى الفلسطينيينوفيات الأربعاء 17-4-2024