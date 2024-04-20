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21:37
الملك في مأدبا الاحد … ومسيرة ترحيبية تجوب المدينه
20:56
تنويه حكومي حول الانتخابات المقبلة
20:00
وفاة طفل غرقا بمسبح في اربد ..والأمن يحقق
19:28
*رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي فعاليات شبابية*
19:17
ارتفاع أسعار المشتقات النفطية الشهر القادم
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أفراح ال الخطيب والنعيرات
18:21
امنعوه ولا ترخصوه” يتصدر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن.. وهذه قصته!!
17:38
50 قرشاً سعر كيلو الموز في الأردن
17:09
حاضر التعليم وإنقاذه
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الملك في مأدبا الاحد … ومسيرة ترحيبية تجوب المدينه
منذ دقيقة واحدة
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24 ساعة
20:56
تنويه حكومي حول الانتخابات المقبلة
20:00
وفاة طفل غرقا بمسبح في اربد ..والأمن يحقق
19:28
*رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي فعاليات شبابية*
19:17
ارتفاع أسعار المشتقات النفطية الشهر القادم
18:39
دخلاء على المهنة
18:30
أفراح ال الخطيب والنعيرات
18:21
امنعوه ولا ترخصوه” يتصدر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن.. وهذه قصته!!
17:38
50 قرشاً سعر كيلو الموز في الأردن
17:09
حاضر التعليم وإنقاذه
16:21
ندوة علمية لكلية طب الأسنان في عمان الاهلية حول اضطرابات النوم والآلام الفموية الوجهية والصدغية
15:44
إعلان بيع فيلا لنائب أردني سابق بالمزاد العلني.. تعرّف على سعرها
14:22
وفاة مواطن بتدهور مركبته على طريق الحصن في اربد
وفيات
وطنا نيوز
الرئيسية
اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن