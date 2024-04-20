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تنويه حكومي حول الانتخابات المقبلة

منذ دقيقة واحدة
تنويه حكومي حول الانتخابات المقبلة

وطنا اليوم_أعرب وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة عن أمله في رفع نسبة المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة لترتفع عما كانت عليه في آخر انتخابات والتي بلغت حينها نحو 30 بالمئة.

 

وشدد على “أننا ليس في مرحلة نقد القوانين بل العمل على شرحها للمواطنين، لأن هذه القوانين أخذت مراحلها الدستورية.”

 

وبين الخريشة أن المجتمع الأردني مقبل على الحياة السياسية والحزبية، لافتا في هذا الصدد إلى وجود 38 حزبا مرخصا، وأكثر من 80 ألف منتسب للأحزاب السياسية، ما يدل على تفاعل المواطنين مع منظومة التحديث السياسي.


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