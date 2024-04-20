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ندوة علمية لكلية طب الأسنان في عمان الاهلية حول اضطرابات النوم والآلام الفموية الوجهية والصدغية

منذ 14 ثانية
ندوة علمية لكلية طب الأسنان في عمان الاهلية حول اضطرابات النوم والآلام الفموية الوجهية والصدغية

 

وطنا اليوم_عقدت كلية طب الأسنان في جامعة عمان الاهلية ندوة علمية متخصصة حول اضطرابات النوم ومعالجتها والمتعلقة بطب الأسنان بمشاركة متخصصين في مختلف التخصصات الطبية وبالتنسيق مع الهيئة الأردنية للاضطرابات والآلام الفموية الوجهية والصدغية ، حيث تم مناقشة تشخيص اضطرابات النوم ووسائل علاجها الحديثة ودور طبيب الأسنان في معالجة هذه الحالات بحضورعدد كبيرمن أطباء الأسنان من القطاعات المختلفة.

وأوضح عميد الكلية الأستاذ الدكتور يزن حسونة أن عقد هذه النشاطات العلمية يأتي ضمن توجه الكلية لأن تكون مركزاً رئيسياً للتعليم الطبي المستمر في مجال طب الأسنان.


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