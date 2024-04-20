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50 قرشاً سعر كيلو الموز في الأردن

منذ 3 دقائق
50 قرشاً سعر كيلو الموز في الأردن

وطنا اليوم_بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4357 طنا، منها 3396 طن خضار، و737 طن فواكه، و 222 طنا من الورقيات.

 

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 20-30 قرشا، والبصل الناشف 18-25 قرشا، والبطاطا 35-55 قرشا، والبندورة 6-10 قروش، والجزر 25-35 قرشا، والخيار 10-25 قرشا، والزهرة 10-20 قرشا، والليمون 35-50 قرشا، والموز البلدي 50-75 قرش

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