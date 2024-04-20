توضيح من شركة آفاق للطاقة على تحفظ مدقق حساباتها حول الذمم

وطنا اليوم_قدمت شركة أفاق للطاقة ملاحظاتها في تحفظ مدقق حسابات الشركة الوارد في تقريره السنوي بما يتعلق بالذمم.
اوضحت شركة آفاق للطاقة بعض النقاط التي تخفظ عليها المدقق في تقريره المالي.
وقالت الشركة في افصاح لها قدمته لبورصة عمان:” أن الجزء المتعلق بالتحفظ الوارد حول الذمم من جهات ذات علاقة وتطبيق المعيار الدولي رقم 9، فاننا نؤكد على انه وكما هو موضح في الايضاح رقم 10 يتم عمل دراسة الذمم ذات العلاقة بشكل مستمر، وبناء على هذه الدراسة تم بناء مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بما يتناسب مع حجم الذمم ذات
العلاقة في ظل التسديد المتفق عليه خلال عام 2024 .”
يذكر ان شركة افاق للطاقة احدى شركات مجموعة المناصير.