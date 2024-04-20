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توضيح من شركة آفاق للطاقة على تحفظ مدقق حساباتها حول الذمم

منذ 13 ثانية
توضيح من شركة آفاق للطاقة على تحفظ مدقق حساباتها حول الذمم

وطنا اليوم_قدمت شركة أفاق للطاقة ملاحظاتها في تحفظ مدقق حسابات الشركة الوارد في تقريره السنوي بما يتعلق بالذمم.

اوضحت شركة آفاق للطاقة بعض النقاط التي تخفظ ‏عليها المدقق في تقريره المالي.

وقالت الشركة في افصاح لها قدمته لبورصة عمان:” أن الجزء المتعلق بالتحفظ الوارد حول ‏الذمم من جهات ذات علاقة وتطبيق المعيار الدولي رقم 9، فاننا نؤكد على انه وكما هو ‏موضح في الايضاح رقم 10 يتم عمل دراسة الذمم ذات العلاقة بشكل مستمر، وبناء على ‏هذه الدراسة تم بناء مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة بما يتناسب مع حجم الذمم ذات

العلاقة في ظل التسديد المتفق عليه خلال عام 2024‏‎ .”‎

يذكر ان شركة افاق للطاقة احدى شركات مجموعة المناصير.


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