الحبس شهر لشقيق وزيرة سابقة تورّط بحيازة أسلحة وترويج المخدرات

وطنا اليوم في حكم قضائي نافذ على الفور، قضت إحدى المحاكم الأردنية بإدانة رجل أعمال أردني (شقيق وزيرة سابقة) بتهمة حيازة وحمل سلاح ناري بدون ترخيص.

وحكمت المحكمة على المتهم بالسجن لمدة شهر واحد مع تحمل الرسوم ومصادرة السلاح الناري.

وفي أثناء حضور المشتكى عليه، أعلنت المحكمة التهمة الموجهة إليه، فردّ بأنه غير مذنب، مشيرًا إلى أن المسدس الذي وُجد بحوزته هو هدية من معالي (…)، واعترف المشتكى عليه أيضًا بأن رجال الأمن عثروا معه على قلمين يحتويان على كاميرات.

وتأكدت المحكمة من خلال كتاب إدارة مكافحة المخدرات، أن المشتكى عليه قام ببيع وترويج المواد المخدرة لعدد كبير من الأشخاص.

وخلال تفتيش منزله، تم العثور على مسدس طاحونة وذخيرة متنوعة للمسدس تتكون من 522 طلقة حية، وذخيرة رشاش مختلفة الأنواع تتكون من 1177 طلقة حية، وذخيرة خرطوش عيار 9 تتكون من 3 طلقات، وقلمين يحتويان على كاميرات. وعند تفتيش مركبة المشتكى عليه، تم العثور على مسدس طاحونة.

ويُذكر أن المشتكى عليه قد تم توقيفه وحبسه لعدة أيام قبل أن تقرر المحكمة استبدال عقوبة السجن بالغرامة.